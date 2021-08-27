РЖД анонсировали запуск нового маршрута «Ласточек» на юге России

РЖД в начале сентября запустит скоростные поезда «Ласточка» на новом пассажирском маршруте из Назрани в Минеральные воды, сообщили в компании.

«Рейсы будут выполняться ежедневно, время в пути – два с половиной часа против четырех часов на поезде сейчас», – цитирует сообщение РЖД РИА «Новости».

Поезд может быть удобен для жителей и туристов из Ставропольского края, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Ростовской области а также из Краснодарского края. Запуск поездов планируется на 7 сентября.

У поездов есть система климат-контроля с обеззараживанием воздуха, мягкие сиденья, розетки для зарядки устройств и экологически чистые туалетные комплексы.

Стоимость билета составит 760 рублей, также пассажиры могут воспользоваться различными скидками, указали в РЖД.