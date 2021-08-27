 

РЖД анонсировали запуск нового маршрута «Ласточек» на юге России

27.08.2021, 2:08, Новости дня
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РЖД в начале сентября запустит скоростные поезда «Ласточка» на новом пассажирском маршруте из Назрани в Минеральные воды, сообщили в компании.

«Рейсы будут выполняться ежедневно, время в пути – два с половиной часа против четырех часов на поезде сейчас», – цитирует сообщение РЖД РИА «Новости».

Поезд может быть удобен для жителей и туристов из Ставропольского края, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Ростовской области а также из Краснодарского края. Запуск поездов планируется на 7 сентября.

У поездов есть система климат-контроля с обеззараживанием воздуха, мягкие сиденья, розетки для зарядки устройств и экологически чистые туалетные комплексы.

Стоимость билета составит 760 рублей, также пассажиры могут воспользоваться различными скидками, указали в РЖД.



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