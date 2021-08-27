Долгий ковид: симптомы через год после госпитализации



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Постовидный синдром или долгий ковид – состояние, при котором симптомы, появившиеся у человека после перенесенного COVID-19, сохраняются длительное время. Сегодня это одна из самых актуальных проблем здравоохранения. К настоящему времени было проведено лишь два небольших исследования, демонстрирующих состояние таких пациентов через год после болезни. Они касались только изменений со стороны легких.

В новом исследовании китайские ученые обобщили данные о 1267 пациентах из Уханя через год после госпитализации по поводу COVID-19. Их средний возраст составил 57 лет. Ранее та же научная группа опубликовала данные о состоянии этих людей спустя шесть месяцев после болезни.

В среднем участники исследования были менее здоровыми, чем их сверстники, которые не болели коронавирусной инфекцией. Спустя 12 месяцев многие патологические явления исчезли. Однако хотя бы один постковидный симптом ученые обнаружили у 48% пациентов. Шестью месяцами ранее этот показатель составлял 68%.

Нарушения со стороны легких

Примерно у одного из трех участников исследования спустя год все еще сохранялась одышка. Чаще с этой проблемой сталкивались люди, которые тяжело перенесли инфекцию. Это был самый распространенный симптом, его частота практичсеки не изменилась по сравнению с данными предыдущего исследования.

Часть участников (244 человека) прошла обследование дыхательной функции. У 35,7% из них количество кислорода, попадающего из легких в кровь, оказалось сниженным. Процент людей с этим нарушением не изменился за полгода. Компьютерную томографию грудной клетки ученые провели 186 пациентам. Поражения в легких определялись у 39-87% из них, в зависимости от того, насколько тяжело они перенесли COVID-19.

Слабость, боль, нарушения подвижности

О слабости сообщали 20% пациентов – на 32% меньше, чем во время предыдущего исследования. Люди, которым требовалось лечение кортикостероидами при остром COVID-19, предъявляли эту жалобу в полтора раза чаще, чем те, кому такая терапия не была нужна. У женщин эти симптомы встречались на 1,4 раза чаще, чем у мужчин.

Через год после госпитализации по поводу COVID-19 люди намного чаще жаловались на болевые ощущения, чем их сверстники, не перенесшие коронавирусную инфекцию (29% против 5%) и сталкивались с нарушениями подвижности (9% против 4%).

«У нас не было никаких данных о состоянии здоровья участников до того, как они заболели COVID-19. Однако сравнение их здоровья с состоянием людей, которые не болели COVID-19, помогает понять влияние болезни на качество жизни», – сказал Ликсю Хуанг (Lixue Huang) из Столичного медицинского университета в Пекине, соавтор исследования.

Психические нарушения

Женщины в два раза чаще, чем мужчины, страдали от депрессии и тревожности. Всего с этими психическими проблемами столкнулись 26% участников – на 3% больше, чем при обследовании на шесть месяцев раньше. В контрольной группе, состоявшей из людей, не болевших COVID-19, эти нарушения встречались у 5%.

Ученые отметили, что причина увеличения распространенности психических проблем спустя 12 месяцев не совсем ясна. С одной стороны, это могут быть биологические процессы, связанные с перенесенной инфекцией и иммунной реакцией на нее. Однако их причиной может быть и снижение количества социальных контактов, одиночество, неполное восстановление физического здоровья.

Способность работать

Спустя год после болезни 88% работавших людей смогли вернуться к работе, 76% могли выполнять ее в прежнем объеме. Из тех, кто не работал после болезни, 32% назвали причиной этого ухудшение физического состояния, 25% – неспособность занимать ту же должность.

В исследовании принимали участие пациенты только из одной больницы, лишь немногие из них проходили лечение в палате интенсивной терапии. Поэтому ученые не исключают, что результаты других исследований могут несколько отличаться от представленных ими данных.