 

Стало известно, с кем сыграет «Зенит» на групповом этапе Лиги чемпионов

27.08.2021, 1:14, Новости дня
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В ходе жеребьевки в Стамбуле стало известно, что петербургский «Зенит» получил в соперники английский «Челси» и итальянский «Ювентус» на групповом этапе футбольной Лиги чемпионов.

Команды попали в группу H, передает ТАСС.

Напомним, что первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоялись 17 и 18 августа, ответные – 24 и 25 августа. Победители выступят на групповом этапе, который стартует 14 сентября. Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.



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