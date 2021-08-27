 

Зеленский поручил подготовить законопроект о кибервойсках

27.08.2021, 1:14, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать в двухмесячный срок законопроект о создании национальных кибервойск.

«Ввести в действие решение СНБО Украины от 14 мая 2021 «О неотложных мерах по киберобороне государства», – говорится в документе на сайте украинского президента.

Согласно ему, правительство Украины должно«в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект по созданию и функционированию в системе министерства обороны Украины кибервойск».

В мае глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о скором создании национальных кибервойск.

Напомним, о создании кибервойск на Украине задумались еще в 2018 году.

Между тем, украинский журналист Александр Дубинский рассказал о системе управления войсками «Днипро», в которой использовались самые примитивные пароли: например, admin и 123456, что «позволяло врагу сканировать информацию украинских военных вплоть до лета 2018 года».



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