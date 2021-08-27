 

Байден заявил об эвакуации из Афганистана более 100 тыс. человек

27.08.2021, 1:14, Новости дня
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Соединенные Штаты эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек за последние 11 дней, а за последние 12 часов – еще 7 тыс. человек, сообщил президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.

«Более 100 тыс. американских граждан, партнеров США, афганцев, которые помогали нам, а также других людей были вывезены в безопасное место за последние 11 дней. Только за последние примерно 12 часов еще 7 тыс. человек выли вывезены», – приводит слова Байдена ТАСС.

Накануне влиятельные члены Республиканской партии США потребовали импичмента 46-го президента Соединенных Штатов Джо Байдена на фоне терактов в Кабуле.

В результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 90 человек, еще 158 человек пострадали. Кроме того, в результате взрыва погибли 12 американских военных – 11 морпехов и военный врач. Граждан РФ в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства в Афганистане, не было. В Пентагоне заявили о непричастности талибов к терактам в Кабуле. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

К утру четверга в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, надеявшихся на эвакуацию в Соединенные Штаты. При этом стало известно, что США передали талибам список американцев, сотрудничавших со Штатами афганцев и обладателей грин-карт, желающих уехать из республики. Запрещенное в РФ движение «Талибан» пообещало не препятствовать всем желающим покинуть Афганистан после завершения вывода сил США из аэропорта Кабула. После терактов в Кабуле Вашингтон решил продолжить операцию по эвакуации людей из Афганистана.

Напомним, Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.

После захвата власти в Афганистане талибами американский президент Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших США афганцев. При этом он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает со Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что Соединенные Штаты смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа. В ответ талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.



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