В результате взрывов в Кабуле погибло 60 человек – СМИ

По его данным, ранения получили 140 человек.

Агентство Aśvaka в Twitter опубликовало видео из больницы скорой помощи в Кабуле, где афганцы ищут своих родных и близких, возможно, пострадавших в результате взрывов. Aśvaka, ссылаясь на данные местных медиков, сообщает о 40 погибших и более 100 раненых.

Asvaka Exclusive: Victims & their family members looking for their missing relatives infront of the Emergency Hospital in Kabul. Kabul Hospitals report that at least 40 Afghans civilian killed and more than 100 injured, in loudspeaker a person call the names of the victims inside pic.twitter.com/pBcOBBlDu9

— A * vaka – * News Agency (@AsvakaNews) August 26, 2021

Группа Taliban Watch сообщает в Twitter, что больницы переполнены, пациентов размещают в коридорах. По данным Taliban Watch в системе здравоохранения, погибло 63 афганца, около 170 получили ранения.

Кроме того, есть жертвы среди военных США, которые контролируют аэропорт.

Around 170 injured were taken to #Kabul hospitals. Emergency wards are full and patients had to be treated on the floors.

Health Officials confirm that today’s #KabulAirport attacks killed 63 Afghans. 12 US soldiers killed as well. ISIS claim it.

Pics: Wazir Akbar Khan hospital pic.twitter.com/VXRxbSojCB

— Taliban Watch (@TalibanWatchAf) August 26, 2021

Всего сегодня в Кабуле произошло семь взрывов, пишет Aśvaka.

#Breaking, a huge & Shocking explosion, waves shake #Kabul 6th explosion. And another 7the explosion while I’m writing this. Two explosions pic.twitter.com/di1TpyTcN5

— A * vaka – * News Agency (@AsvakaNews) August 26, 2021

Пресс-секретарь “Талибана” Забихулла Муджахид в Twitter сообщил, что несколько из них произвели американские военные в аэропорту для уничтожения своего имущества.

# * :

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .

— Zabihullah (.. * * * ) (@Zabehulah_M33) August 26, 2021

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По данным НАТО, во время эвакуации из Афганистана в кабульском аэропорту и его окрестностях за последнюю неделю погибло по меньшей мере 20 человек.

25–26 августа несколько стран предупреждали о возможном теракте в аэропорту Кабула и призывали своих граждан не находиться там. Эвакуацию начали сворачивать. Однако, несмотря на предупреждения, сегодня у ворот аэропорта оставались толпы людей, сообщало агентство Reuters.

26 августа у ворот аэропорта Кабула смертник подорвал бомбу, потом началась стрельба, сообщили американские военные. В США официально подтвердили гибель 12 своих военных и ранение еще 15-ти. В Пентагоне считают ответственными за комплексную атаку ИГИЛ. Группировка взяла на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу, боевики заявляют, что убили и ранили 160 человек.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал атаку терактом.

МИД Украины пока не получал информации об украинцах, пострадавших в результате взрывов в районе аэропорта. 25 августа в министерстве сообщали, что в Афганистане остаются около 90 граждан Украины.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

