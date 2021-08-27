Поклонскую хотят отправить послом России в Кабо-Верде – СМИ

Собеседники агентства рассказали, что документы на Поклонскую, которая в Госдуме занимает должность заместителя председателя комитета по международным делам, уже готовы и одобрить ее кандидатуру могут “в самое ближайшее время”.

РБК подчеркивает, что из-за “не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений” Поклонской ее не хотят видеть в следующем составе Госдумы ни Кремль, ни правящая партия “Единая Россия”, ни оккупационные власти Крыма, откуда она избиралась в парламент РФ. Работать дипломатом якобы пожелала сама Поклонская.

В Кабо-Верде, население которого составляет около 560 тыс. человек, послом России работает 68-летний Владимир Соколенко.

Выборы в Госдуму РФ назначены на осень 2021 года.

В июне 2020 года замглавы МИД Украины Василий Боднар говорил, что Поклонской в пропагандистских целях готовят дипломатическую карьеру. По словам украинского дипломата, работать в международной организации в качестве представителя РФ ей не удастся в связи с тем, что Поклонская находится в санкционных списках.

Контекст:

В мае 2014 года, вскоре после оккупации Крыма Россией, Поклонскую назначили “прокурором” полуострова. На выборах, состоявшихся осенью 2016 года, она была избрана в нижнюю палату российского парламента по списку “Единой России”.

Генпрокуратура Украины (сейчас это Офис генерального прокурора) в 2014 году открыла против Поклонской уголовное производство по подозрению в государственной измене, в апреле 2016-го – по подозрению в причастности к запрету деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

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