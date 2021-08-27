“Мы будем охотиться за вами”. Байден приказал атаковать объекты боевиков ИГИЛ после взрывов в Кабуле

В столице Афганистана 26 августа произошло несколько взрывов, один из них – у ворот аэропорта, откуда регулярно вылетают эвакуационные рейсы с беженцами. Официально подтверждена гибель не менее 12 американских военнослужащих, еще 15 получили ранения.

Байден назвал погибших военнослужащих героями, которые участвовали “в опасной бескорыстной миссии, чтобы спасти жизни других”.

Он обратился к причастным к атаке и заявил, что они понесут за нее ответственность.

“Мы будем охотиться на вас и заставим вас заплатить, – предупредил Байден. – Те, кто осуществил эту атаку, а также все, кто желает Америке зла, знайте: мы не простим. Мы не забудем. Я буду отстаивать наши интересы”.

Президент США сообщил, что отдал приказ “подготовить оперативные планы” по нанесению ударов по объектам и руководству террористической организации ИГИЛ-Х – афганского филиала организации “Исламское государство” (другое название – “ИГИЛ-Хорасан”).

Он отказался уточнить журналистам, когда это произойдет.

“Эти террористы ИГИЛ не победят, – заявил президент США. – Америку не запугать. У мене большое доверие к нашим отважных военнослужащим, которые продолжают выполнять миссию с мужеством и честью, чтобы спасти жизни и вывезти из Афганистана наших американцев, партнеров и афганских союзников”.

Сейчас в аэропорту Кабула, по данным американских СМИ, находится 5200 американских военнослужащих. Байден сказал, что, в случае необходимости, готов направить в Афганистан дополнительные силы.

Президент США подчеркнул, что эвакуация из Афганистана продолжится.

“Нас не будут сдерживать террористы. Мы не позволим им остановить нашу миссию”, – сказал он.

Новость дополняется.



Светлана РОГОВСКАЯ

заместитель главного редактора

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