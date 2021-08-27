Семь полицейских Капитолия подали в суд на Трампа из-за беспорядков

Семь сотрудников полиции Капитолия подали в суд на экс-президента США Дональда Трампа из-за беспорядков в Вашингтоне 6 января.

По данным агентства Рейтер, истцы утверждают, что штурм Капитолия стал кульминацией нескольких месяцев звучавшей со стороны Трампа риторики о фальсификациях на президентских выборах, состоявшихся в стране в ноябре 2020 года, передает ТАСС.

Как полагают полицейские, бывший глава государства знал о том, что происходящее может привести к насилию, и активно потворствовал этому в надежде предотвратить утверждение Конгрессом США итогов голосования.

Кроме того, по мнению истцов, Трамп был в сговоре с ультраправыми организациями Proud Boys и Oath Keepers, а также другими придерживающимися ультраправых взглядов деятелями, в числе которых был его экс-советник Роджер Стоун.

«Трамп совместно с другими ответчиками намеренно и упорно делал, и поощрял ложные заявления о фальсификациях на выборах, чтобы дискредитировать результаты голосования и <…> вызвать возмущение среди своих сторонников», – говорится в иске.

В начале января сторонники 45-го президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию, ворвались в Конгресс. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.