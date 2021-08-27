Мнение: О пропаже компетенций и знаний

Оказывается, совсем не надо ядерного апокалипсиса или климатической катастрофы, чтобы утратить однажды обретённые знания. Даже если те, казалось бы, прочно закреплены в учебниках, чертежах, схемах и монографиях. А инженерные и технологические компененции утрачиваются ещё быстрее.

Современная нам #Россия – неприятно яркий тому пример.

Оказывается, достаточно всего нескольких лет бардака и ещё двух десятилетий вставания с колен, чтобы…

Окончательно и бесповоротно утратить всё, чем гордились наши родители, жившие в #СССР. Те #знания, которые по крупицам накопили и бережно сохранили советские инженеры.

Неприятно поразили слова заслуженного учёного, академика Михаила Марова, который принимал участие в нескольких советских межпланетных миссиях, в том числе по доставке лунного грунта на Землю.

«Мы разучились садиться на Луну, – сокрушается он. – В 70-е годы мы делали это неоднократно, а сейчас мы утратили всё то, что обеспечивало наши достижения».

Конечно, здесь речь не только о знаниях. Но и о них тоже. В космической отрасли, когда-то гордости Советского Союза, созданной с нуля, прервалась связь поколений. А из книжек и чертежей всего не вынесешь. Впрочем, современные выпускники технических вузов, быть может, даже и не всё поймут из тех материалов полувековой давности.

Это всё к тому, что «Роскосмос» снова отложил запуск станции «Луна-25» – первого за полвека российского проекта по полёту к спутнику Земли. Запуск станции, который изначально планировали на 2014 год, перенесен в седьмой раз подряд – с октября 2021-го на май 2022-го. Якобы, при проверке в условиях эксперимента была выявлена «необходимость дополнительного подтверждения заявленных характеристик приборов, агрегатов и двигательной установки».

Хотя истинная причина – в горьких словах Михаила Марова.

Самый продолжительный «долгострой» в российском космосе, «Луна-25» откладывалась столько раз, что из проекта уже вышла Швеция. Устав ждать, шведы разместили свои приборы на борту китайского лунохода «Нефритовый заяц». Но Россия опять не торопится.

«Мы полетим тогда, когда результаты всех испытаний будут положительными. Будем испытывать сколько понадобится, чтобы все хвосты подчистить», – объясняет заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов. И за его словами кроется страх неудачи, способной выбить Россию из плеяды великих космических держав. Тех, кто способны не только спутник на орбиту Земли вывести, но и совершать межпланетные полёты.

Хотя уже давно понятно, что Россия там остаётся чисто из уважения к прежним советским достижениям. А Космос постепенно становится ещё одной сферой, которую РФ сдаёт шаг за шагом. Причём исключительно добровольно, практически по глупости – по причине крайней ограниченности нынешних руководителей космической отрасли. Да и сопряжённых министерств и ведомств тоже.

В общем, заканчивается то время, когда ещё можно было держаться и паразитировать на старых советских достижениях. Просто необходимо идти вперёд, созидать что-то своё, стоя на плечах прежних гигантов.

Но разве нынешние элиты, упорно толкающие страну назад, на такое способны?

Или они только спят и видят, как бы половчее сдать Космос, который в краткосрочной перспективе прибыли не приносит, а ресурсов требует?

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