Суд в Москве приговорил украинского бизнесмена Климца к девяти годам тюрьмы

Украинца суд признал виновным в покушении на дачу особо крупной взятки.

По данным следствия, в 2017 году у Климца, который являлся бенефициаром коньячного завода “Бахчисарай” в Крыму, возникли проблемы в деятельности предприятия и он решил дать взятку для решения этих проблем. Он якобы привлек для этого трех человек: подчиненную, адвоката и еще одного бизнесмена.

Позже адвокат раскаялся, помог следствию и избежал уголовного наказания. А подчиненная Климца и бизнесмен тоже были отправлены за решетку – на восемь и пять лет соответственно.

Климец был задержан в Москве 12 апреля 2019 года.

Контекст:

Уроженец Донецка Климец был депутатом Верховной Рады с 2006-го по 2012 год. Был членом Партии регионов, но вышел из нее в 2010 году.

Являлся владельцем алкогольной компании Olymp. Ему принадлежали строительная компания “Атлант”, Малиновский стекольный завод, ликероводочный завод Prime, завод переработки зерна “Бикорм”, Малиновский кабельный завод, крупнейший в Запорожье торговый центр “Аврора”.

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