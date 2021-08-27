 

В Кабуле прогремели взрывы, Минздрав Украины предупредил о новом локдауне. Главное за день

27.08.2021, 0:02, Новости дня
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Теракт в Кабуле

В столице Афганистана произошли взрывы, один из них – у ворот аэропорта, откуда регулярно вылетают эвакуационные рейсы с беженцами. Есть погибшие, десятки раненых. Официально подтверждена гибель не менее 12 американских военных, еще 15 получили ранения. 

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что пока информации о пострадавших в результате комплексной атаки не поступало. В Афганистане ждут эвакуации еще около 90 граждан Украины.

Ответственность за взрыв взял на себя ИГИЛ. Организация показала фото смертника, устроившего теракт. 

В Киеве пытались поджечь два админздания

Днем 26 августа в здание офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой бросили “коктейль Молотова”, загорелась входная дверь. Возгорание потушили, никто не пострадал. 

Подозреваемого в попытке поджога задержали. Выяснилось, что кроме офиса Денисовой, он таким же образом пытался поджечь здание Верховного Суда. Тоже пострадала лишь входная дверь, но задержанному может грозить до 10 лет тюрьмы. 

Локдаун в ноябре

Главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Игорь Кузин предупредил украинцев о возможности введения нового локдауна в ноябре, если ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией будет ухудшаться. Чиновник призвал украинцев вакцинироваться и соблюдать противоэпидемические нормы. Такие меры, по словам замминистра, позволят отсрочить жесткий карантин или вовсе его избежать.  

За последние сутки в Украине подтвердили 1581 случай COVID-19. Число случаев заражения штаммом “Дельта”, по информации Кузина на 20 августа, достигло 520. 

Кабмин определил победителя в конкурсе на пост главы “Укравтодора”

Победителем конкурса на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог стал Евгений Кузькин, который занимает должность врио главы “Укравтодора” с мая этого года. Победителя конкурса определил Кабмин. 

Украинцы на Паралимпиаде

Единственную 26 августа награду для Украины на Паралимпийских играх 2020 года в Токио завоевала Елизавета Мерешко в заплыве на 200 метров комплексным стилем. По итогам второго дня соревнований национальная сборная опустилась на седьмое место в медальном зачете.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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