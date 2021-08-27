Зеленский утвердил Стратегию внешнеполитической деятельности Украины
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Решение СНБО датировано 30 июля. В нем говорится, что “цель внешнеполитической деятельности Украины – утверждение Украины в мире как сильного и авторитетного европейского государства, способного обеспечить благоприятные внешние условия для устойчивого развития и реализации своего потенциала, экономики и украинского общества”.
“В основе внешнеполитической деятельности Украины – стратегический курс государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО), закрепленный в Конституции Украины”, – сказано в документе, утвержденном СНБО.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Стратегия внешнеполитической деятельности Украины обозначила шесть приоритетных направлений:
обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины;
противодействие агрессивной политике РФ;
курс на членство в ЕС и НАТО;
продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций;
защита прав и интересов граждан Украины за рубежом;
продвижение позитивного имиджа Украины в мире.
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