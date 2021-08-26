Цветные пиджаки и другие тенденции летней моды, которые станут фаворитами осени

Вы думаете, что конец августа заставит вас убрать подальше цветочные платья, плиссированные юбки и яркие пиджаки? Этой осенью будет все иначе. Тенденции моды таковы, что главные фавориты жаркого сезона будут продолжать главенствовать на улицах наших городов. Перед вами список летних трендов, от которых не нужно спешить избавляться.

Бермуды

Стиль оверсайз не дает фигуре ни единого шанса обозначить свою женственность. Однако с этой проблемой хорошо справляются бермуды, велосипедки или джинсовые шорты до колен. Все эти летние модели будут оставаться хитом осенних дней в комбинации с футболками, пиджаками-оверсайз или лонгсливами.

Цветные пиджаки

Кстати, мюли и босоножки на высоком каблуке тоже убирать пока не стоит. Эта обувь идеально дополнит ваш офисный образ с костюмом-двойкой из бермуд и цветного пиджака.

Длинная плиссированная юбка

Юбка плиссе до середины голени удачно впишется в осенний образ даже в дождливую погоду. В этом сезоне актуальны были пастельные и принтованные модели, которые мы носили с кроп-топами и романтичными белыми блузами. Осенью в дополнение к юбке хорошо подойдет пиджак прямого кроя и кожаная куртка.

С чем носить?

Также вы можете надевать с плиссированной юбкой ботильоны и водолазки, свитера и кардиганы. Если же ваш выбор пал на белую или полосатую рубашку оверсайз, тогда советуем надеть на ноги кроссовки. Очень хорошо в осенний образ с кедами и лонгсливом впишется многоярусная бохо-юбка с принтом.

Платье-рубашка

Ваше любимое платье на пуговицах тоже не следует убирать далеко. Белая рубашка оверсайз, платье с принтом или джинсовое платье рубашечного кроя станут идеальной основой для составления многослойного образа. Просто добавьте вторым слоем кардиган крупной вязки, блейзер или кожаную куртку.

Если понадобится, можете сделать акцент на талии с помощью широкого ремня. Идеальной обувью для многослойного образа станут ботильоны, ботинки на грубой подошве, мюли или кроссовки.

Белые брюки или джинсы

Безусловным хитом летнего сезона были белые джинсы. Осень не заставит нас поменять свою любимую вещь в гардеробе на темно-синюю или черную альтернативу. Сочетать белые джинсы можно с трикотажными изделиями или блейзером. Составляя образ, не стесняйтесь использовать яркие краски. Например, полосатый топ или многоцветный свитер.

Длинные платья

Длинное платье с цветочным принтом станет частью аутфита в переходный период, стоит надеть к нему блейзер и обувь на высоком каблуке. Соблюдайте гармонию цветовых сочетаний, не бойтесь использовать желтые, оранжевые и красные оттенки. Все они считаются признаками золотой осени.

Если же вы не являетесь поклонницей пестрых вещей, продолжайте носить свои любимые трикотажные макси-платья и юбки с разрезами от бедра. С этими вещицами хорошо уживаются блейзеры и простые белые рубашки.