Какие модели и фасоны джинсов будут на пике популярности этой осенью и зимой

Лето пролетело незаметно, и уже не за горами прохладные дни. С наступлением осенне-зимнего сезона, как правило, трудно обойтись без любимых всеми джинсов, хотя бы без одной пары. Однако, помимо заботы о комфорте в холодную погоду, модниц, конечно, волнуют и тренды предстоящей осени и зимы. Ведь в любое время года они хотят выглядеть эффектно и современно. Поэтому им будет интересно узнать об актуальных фасонах джинсов. Чтобы не ошибиться в магазине и не приобрести устаревшую модель, предлагается подборка фасонов, которые будут на пике популярности в ближайшее время.

Джинсы с разрезами

Этот фасон брюк из денима будет наиболее актуальным в нынешнем осенне-зимнем сезоне. Низ джинсов имеет разрезы. При этом штанины должны быть длинными, а посадка – высокой. Как правило, это расклешенные модели. Их хорошо сочетать с кроссовками.

Слоучи

Такая модель подойдет далеко не всем, а лишь тем, у кого небольшой объем в области ног и бедер, и есть желание визуально увеличить его. Такие джинсы отличаются высокой посадкой и удобным кроем. Их комбинируют с обычной футболкой, свитером, а также с блейзером или вязаным кардиганом.

Джинсы WIDE-LEG

На множестве показов этого года можно было увидеть такие брюки из денима. У них завышенная талия и расклешенные штанины. Не стоит путать их с обычными джинсами клеш. Последние начинают расширяться от колен, а WIDE-LEG – от бедер. Эта модель прекрасно удлиняет ноги, а еще она довольно комфортна. Носят их и с обувью на плоской подошве, и с туфлями на высоких каблуках.

Прямые

Эта модель джинсов является универсальной, подходящей для разных жизненных ситуаций. Их длина бывает разной – и до щиколотки, и почти в пол.

Выбор целесообразно делать с учетом своего роста и пропорций тела. Прямой фасон способен замаскировать некоторые из недостатков фигуры, таких как слишком полные икры.

Клеш

Преимущество подобного кроя состоит в том, что эти джинсы можно носить как девушкам со стройной фигурой, так и аппетитным представительницам слабого пола. Они будут неплохо смотреться и на фигуре типа “яблоко”.

Лучше остановиться на удлиненных моделях с высокой посадкой. Джинсы клеш хорошо сочетать с кроссовками, с массивными грубыми ботинками.

Цветные

Если вам нравится носить джинсы, но привычный окрас денима уже поднадоел, обратите внимание на модели различных цветов. Выберите для себя тот, который представляется наиболее подходящим именно к вашему гардеробу, и смело носите этот нетривиальный вариант.

Широкие джинсы

Сегодня мешковатые широкие джинсы находятся на пике популярности. Этот фасон выглядит очень стильно, но кроме того, в нем девушки чувствуют себя весьма уютно. Если вы хотите создать повседневной образ, наденьте к ним кроссовки, а если хотите выглядеть нарядно – высокие каблуки.