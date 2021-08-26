 

США передали талибам имена желающих уехать американцев и афганцев

26.08.2021, 23:26, Новости дня
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Соединенные Штаты предоставили радикальному движению «Талибан» (запрещено в России) список американцев, сотрудничавших с США афганцев и обладателей грин-карт, которых американские власти хотели вывезти из страны, сообщило издание Politico.

По имеющимся у издания данным, Вашингтон пошел на такой шаг, чтобы обеспечить людям доступ к аэропорту Кабула, однако это решение вызвало недовольство среди американских законодателей и военных, передает ТАСС.

«Откровенно говоря, они поместили всех этих афганцев в список смертников», – сообщил изданию представитель вооруженных сил США. Центральное командование американских ВС отказалось прокомментировать изданию данную информацию.

Напомним, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле, по последним данным, погибли более 60 афганцев, еще 150 пострадали. Кроме того, в результате взрыва погибли 12 американских военных – 11 морпехов и военный врач. Граждан РФ в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства в Афганистане, не было. В Пентагоне заявили о непричастности талибов к терактам в Кабуле. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

К утру четверга в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, которые надеются на эвакуацию в Соединенные Штаты. При этом запрещенное в РФ движение «Талибан» пообещало не препятствовать всем желающим покинуть Афганистан после завершения вывода сил США из аэропорта Кабула. После взрывов в Кабуле США решили продолжить эвакуацию из Афганистана.

В июле Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.

После захвата власти в Афганистане талибами американский президент Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших США афганцев. При этом он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает со Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что Соединенные Штаты смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа. В ответ талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.



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