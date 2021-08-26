Мнение: Стиль Голый Пупок

Занятная, оказывается, дискуссия уже несколько дней бушует в соцсетях. Породил ее некий дагестанский юрист Арсен Магомедов, а ему начали горячо отвечать наши феминистки и прочие сторонники прав женщин. Главное – тема пикантная: речь идет… о женском обнажении.

Вот что написала об этом известная наша журналистка (реально хорошая) Александра Гармажапова (она бурятка, но из Питера).

“Прочитала сегодня у дагестанского юриста Арсена Магомедова экстравагантный пост о том, что «главный мотив женщин в обнажении – обращение на себя внимания мужчин».

«Если в обществе обнажение в целом не ограничивается (законом, традицией, религией и т.п.), то происходит своеобразная ‘гонка’, в которой та или иная женщина преодолевает бывшую границу ‘нормального’ обнажения в расчете получить максимальное внимание мужчин, не получая ‘страйк’ общественного порицания и потери социального статуса (не превращаясь в шлюху, проще говоря)», – пишет он.

Так-то, девчата! Короткие шорты мы носим, как выясняется, не потому, что жарко, а потому, что хотим обратить на себя внимание мужчин.

Волосы расчёсываем тоже, видимо, с этой целью. Зубы чистим только, когда рассчитываем на свидание” и т.д.

Я не выдержал, включился и написал длинный комментарий:

“Дагестанский юрист” – словосочетание само по себе странное и, я бы сказал, настораживающее; “дагестанский” должен быть коньяк, имам, на худой конец – абрек, но юрист?! Но, с другой стороны, в данном случае он совершенно прав, и спорить с ним даже как-то глупо. ЕСТЕСТВЕННО, женщина обнажается с целью привлечь к себе внимание мужчин – а для чего еще?! Причем чем меньше женщина уверена в собственном будущем – тем откровеннее она будет обнажаться, влекомая прежде всего – чем? Конкуренцией, конечно. Конкуренцией с ДРУГИМИ женщинами. Это самоподдерживающийся процесс.

Я вспоминаю тотальную, абсолютно тотальную! – но оттого еще более дикую “моду” 90-х годов, когда невероятным образом среди молодых девиц распространилось обыкновение – ЗИМОЙ (!) надевать на себя особые фасоны всей верхней одежды – от маек, блузок, свитеров и до пальто с куртками (!!) – такие, чтобы была видна полоска кожи над брюками, сзади и спереди. Это вроде называлось “открытый пупок”. И при этом еще и брюки были специальные – с “заниженной талией”. Тоже с совершенно недвусмысленной целью – обнажить побольше кожи, желательно так, чтобы было видно, извините, начало попы.

И таких девиц ходило по улицам ВСЕХ городов России реально МИЛЛИОНЫ. Повторю – зимой!! Смотреть было просто жалко. На улице бывало и минус 10, и минус 20 – это ж Россия, блин, и еще до Греты с ее “потеплением”! Кожа на животе и пупке виднелась красная, даже на вид замерзшая, девчонки дрожали – но все равно героически шли на улицу снова и снова.

Почему? Неужели, как нам тут рассказывает Александра, потому, что им было “жарко”? Хотелось пупок проветрить, а то он как-то парится под нормальной курткой? Я, когда вновь и вновь сталкивался где-нибудь в метро с такими своеобразными эксгибиционистками, всегда невольно вспоминал выражение моей деревенской бабушки – “Разжарела задница!” (старушка так меня ругала, когда я по младости лет выходил, к примеру, зимой во двор без шапки, или отказывался надевать теплые носки). Но в случае с миллионами дев фраза приобретала внезапно совершенно буквальный смысл…

Почему девушки это делали? очевидно, что это был такой своеобразный женский бунт (причем полностью поддержанный индустрией) против “русской зимы”. Когда обнажиться ХОЧЕТСЯ, но вроде как НЕЛЬЗЯ.

А почему так повально хотелось обнажиться? Очевидно – это ж были 90е. Годы голодные, послереволюционные. В такое время в женщине пробуждается природный ЗОВ – “надо искать партнера”. Но как его привлечь?? ВОТ ТАК.

Это не хорошо и не плохо – это природа.

В спокойное и СЫТОЕ время женщина, понятно, может немного вырваться из-под власти инстинктов и ПРОСТО снимать с себя одежду. Хотя… читал, помню, у кого-то из американских классических “южан” – у Уоррена, вроде? Что, дескать, в его южном штате все девушки с наступлением лета ходят в юбках и без трусов – якобы для того, чтобы можно было расставить ноги и чтоб “ветерок приятно обдувал”. Да, читал подростком – меня, северного ботаника, эта деталь поразила тогда до глубины души.

Но до сих пор меня не оставляет подозрение – действительно ли такой вольный подход (заметьте, на консервативном Юге!) американские девушки применяют только из-за жары?”

UPD. Вот, кстати, мой любимый клип мировой клип-индустрии. Только сейчас обратил внимание – в клипе не только сама Бритни, но и практически все девушки – в топах, открывающих пупок, и в то же время – все без исключения парни в длинных футболках чуть ли не до колен. Собственно, почему? Неужели парни мерзнут, а девушкам жарко?!