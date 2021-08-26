 

Мужчина, который бросил “коктейль Молотова” в офис Денисовой, пытался поджечь здание Верховного Суда – полиция

26.08.2021, 23:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Производство открыли по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчина пытался поджечь здание офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой на улице Институтской, бросив в него “коктейль Молотова”, а также здание Верховного Суда на улице Пилипа Орлика, уточнила пресс-служба Киевской городской прокуратуры. 

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/4808418879169436

Двери обоих зданий загорелись, но возгорания ликвидировали, никто не пострадал. Мужчина пытался скрыться с места преступления на моноколесе, добавила омбудсмен в Telegram. 

Инцидент произошел сегодня днем, изначально было известно лишь о повреждении двери офиса Денисовой.

Подозреваемого задержали, это уроженец Киевской области, 1970 года рождения, рассказали в полиции. Санкция статьи, по которой квалифицировали его действия, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.08 / США получили информацию об угрозе американцам со стороны ИГ в Афганистане

18.05 / Врачи в Токио призвали отменить Олимпиаду из-за всплеска COVID-19

04.04 / Российский футболист скончался во время матча

15.05 / В двух областях Беларуси вводят плату за выезд из страны транспортом. Один регион граничит с Украиной

10.06 / Захарова предложила «англосаксам» извиниться перед Сноуденом

19.07 / Украину признали самой криминальной страной Европы

25.04 / Глава МИД Германии предостерег от конфронтации с Россией

16.03 / Принц Гарри впервые после интервью Уинфри поговорил с братом и отцом – журналистка Гейл Кинг

08.03 / В США привитым от коронавируса разрешили общаться без дистанции и масок

08.11 / Росатом заявил о готовности принять участие в строительстве второй БелАЭС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика