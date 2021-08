ИГИЛ взял на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула

ISKP Claims Attack Near Hamid Karzai International Airport as Suicide bombing https://t.co/dr1A1vpJOt pic.twitter.com/WcAci6Jira

— SITE Intel – Jihadist Threat (@siteintel_jt) August 26, 2021

Сегодня в Кабуле произошло два взрыва: у ворот аэропорта (Abbey Gate), а также в отеле Baron или рядом с ним, тоже недалеко от аэропорта. Глава Центрального командования США генерал Кеннет Фрэнк Маккензи сообщил, что в результате взрыва погибло 12 американских военных. Талибы заявляли о 13 погибших и не менее 52 раненых, информирует Al Jazeera.

Как пишет глава SITE Рита Кац в Twitter, ИГИЛ заявил, что боевики “Исламского государства” убили и ранили около 160 человек. Они опубликовало фото террориста-смертника, устроившего взрыв.

BREAKING: #ISIS has claimed today’s bombings at #Kabul_Airport in an ‘Amaq report, stating that its fighters killed and wounded approx 160. The report for the attack comes with a picture of the suicide bomber. pic.twitter.com/mBJX4pPsrW

— Rita Katz (@Rita_Katz) August 26, 2021

Журналист-расследователь The New York Times Кристиан Триберт, который цитирует заявление группировки, опубликованное агентством Amaq, уточнил, что ИГИЛ взял на себя ответственность лишь за взрыв у ворот аэропорта.

Islamic State has claimed responsibility for the suicide bombing near the Abbey Gate at Kabul’s Hamid Karzai International Airport in Afghanistan. pic.twitter.com/ruoYFx6zfX

— Christiaan Triebert (@trbrtc) August 26, 2021

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По данным НАТО, во время эвакуации из Афганистана в кабульском аэропорту и его окрестностях за последнюю неделю погибло по меньшей мере 20 человек.

25–26 августа несколько стран предупреждали о возможном теракте в аэропорту Кабула и призывали своих граждан не находиться там. Эвакуацию начали сворачивать. Однако несмотря на предупреждения, сегодня у ворот аэропорта оставались толпы людей, сообщало агентство Reuters.

Украина совершила три эвакуационных рейса из Афганистана: первый – в ночь на 16 августа, второй – в ночь на 22 августа, третий – днем 23 августа. Первыми двумя эвакуировали более 160 человек, 36 из них – украинцы, во время последнего – еще 98, в том числе 41 украинца.

25 августа в МИД сообщали, что в Афганистане остаются около 90 граждан Украины. Пока МИД не получал информации об украинцах, пострадавших в результате взрывов в районе аэропорта.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал атаку терактом.

“Талибан” осудил атаки.



