На заседании ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Резников цитировал Меркель

Возглавлял украинскую делегацию вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

“Резников напомнил российской делегации о трехстороннем характере работы группы и процитировал Федерального канцлера ФРГ госпожу [Ангелу] Меркель, которая во время пресс-конференции в Киеве отметила, что стороной конфликта с Украиной является Российская Федерация”, – говорится в сообщении.

Украинская делегация призвала российскую “отнестись ответственно к выполнению решений, принятых с участием российского руководства и государств-посредников, Франции и Германии, в частности, во время Парижского саммита в декабре 2020 года”.

По данным украинской делегации, российскую сторону в ТКГ призвали:

ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц и обеспечить разблокирование работы контрольных пунктов въезда и выезда с российской стороны;

обеспечить строгое соблюдение режима прекращения огня;

обеспечить реализацию комплекса мероприятий по разминированию ранее определенных 19 участков;

сосредоточиться на ответственной работе по повестке дня и выполнении решений лидеров государств нормандского формата.

“Возобновление работы политической подгруппы стало возможным после того, как ее видеоконфреренцию покинула гражданка Украины Майя Юрьевна Пирогова, осужденная в Украине за терроризм”, – подчеркнули в украинской делегации.

Следующее заседание ТКГ запланировано на 15 сентября.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/342164584360625

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году.

Руководителем украинской делегации в ТКГ официально является первый президент Украины Леонид Кравчук. Но в связи с тем, что летом 2021 года он перенес операцию на сердце, он не принимает участия в работе ТКГ.

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