Мнение: Красное поле и белое пальто

Вчера я сравнивала поле отношений с шахматами-шашками-домино и т.п. играми.

Сходство действительно есть, но есть и серьезные отличия.

Все известные нам игры – это либо военные игры, либо игры состязательные, поэтому цель таких игр – либо захват в плен фигур противника и лишение его ресурсов, либо захват территории поля, которая является нейтральной, ничейной, пока ее кто-то не занял и не начал охранять. Все эти игры возвращают нас в те века, когда было много незанятых земель, а все занятые считались спорными.

Если переносить поле таких игр на поле отношений, получится, что любовь – это стремление заманить, захватить, взять в плен и отжать у партнера побольше пространства.

На это настроены многие люди, которые приходят в мой блог изучать рыбалку.

И те, кто ходят не в мой блог, а в другие места, чтобы узнать секреты эффективных отношений, тоже чаще всего настроены на что-то такое: заманить, захватить, отжать.

И все главные ошибки моих комментаторов при разборе писем связаны именно с этим: с представлением, что правильная стратегия – это захват территории. От этого представления большинство не избавились, подспудно оно живет. Причем большинству стыдно так думать, поэтому рефлексия этого подавляется, и появляется белое пальто.

Белое пальто – это страх перед каким-то пороком, которого вы так боитесь найти у себя, что ненавидите в других.

Нужно поменять взгляд на цели и задачи при построении любовной стратегии и тогда будет значительно легче.

Представьте следующее.

Ваше красное поле в отношениях – это те клетки игрового поля, которые вы получаете в награду за рост своей фигуры в общем поле и за свои полезные вложений. Тем более это так и есть.

Чем больше ваша фигура, тем больше у вас территории, и чем больше полезных вложений, тем больше у вас прав.

Поэтому при выборе стратегии, ваши действия должны быть направлены не на захват территории, это даст обратный эффект, а на то, чтобы сделать свою фигуру красивей, а свои вложения полезней.

Про поле все написал Платон в “Государстве” в своей известной притче про пещеру, которую Сократ рассказывает своему ученику.

Люди смотрят на стену, где отражаются тени, поэтому видят они приблизительно, искаженно, многое додумывают, кроме тех, кто научился смотреть в сторону света.

Те, кто думают, что жизнь – это то, что происходит на стене, не смогут повлиять на восприятие других. А вот те, кто понимают, что тени на стене – это только отражения, а влиять надо на то, что отражается, смогут менять происходящее.

Это значит, что нужно не субъективное восприятие партнера пытаться изменить, не на свое отражение на его стене пытаться влиять, а на то, что становится предметом отражения, то есть на свое поведение, на свои вложения.

Каждый раз когда вы пытаетесь взять щипцы и поправить что-то в отражении на стене, на стене отражаются огромные щипцы. Это как если бы вы тянули руки к зеркалу и пытались поправить прическу у отражения в зеркале. Вы видели бы такого же лохматого человека, но еще и машущего руками, недовольного. Ваше отражение от этого не стало бы лучше. Вы должны направить свои руки в противоположном направлении и поправить торчащие волосы, а зеркалу вы должны улыбнуться, вот тогда отражение станет симпатичным.

Это и значит – действовать в границах, все время осознавать, что рулить вы можете собой, по эту сторону границ, а ваша фигура в поле партнера – ваше отражение по ту сторону границ. Напрямую влиять на нее нельзя, только опосредованно.

Привыкнуть так воспринимать поле отношений – не так уж сложно. И чем раньше вы начнете менять восприятие, тем живей пойдет ваша эволюция из рапан в рыбу, из рыбы в нерыбу.

А еще раньше вы научитесь хорошо разбирать письма, перестанете искать щипцы у нерыб, а у рапанов наоборот будете сразу их видеть, поскольку взгляд ваш будет устремлен на их действия, а не на их отражение в поле ваших проекций.

Вот, например, письмо, из того списка, где большинство комментаторов не увидели сути, в отличие от тех писем, которые все разбирают отлично, таких сейчас много.

В нем реальная картина выглядела так: бывший мужчина предложил женщине билеты на концерт, она выразила желание его отблагодарить, он пригласил ее в ресторан, говорил, что скучает, женщина уклонялась от ответных слов, а в конце сказала, что хочет заплатить за ужин. Мужчина воспринял это как отказ, обиделся и назвал сумму, чуть больше, чем сам заплатил за мужу. Очевидно, что он рассчитывал на ее встречную активность, когда делал свои шаги.

Вот простая история.

Здесь женщина немного вышла из красного поля, когда неэкологично шланговала, создавая видимость, что мужчина чисто дружески привез ей билеты на работу и отдал, что он позвал ее в ресторан чисто по-приятельски, что его слова о том, что он скучает – ничего не значат. Надо сказать, что вышла из красного поля она недалеко, а насколько, зависит от того, кто был инициатором расставания. Если мужчина, что маловероятно, то она вообще не выходила из красного поля. Если оба, то вышла совсем слегка. Если она, то чуть больше, а так как ей хотелось бы вернуться, то в последнем случае уже существенно. Но вероятнее всего они разошлись по взаимному решению, из вялого дефолта. Вот что можно было обсуждать и отсюда были бы видны ее шаги по возвращению в красное поле.

Но обсуждение унесло комментаторов в удивительную степь.

Вы почему-то решили, что мужчина ничего не хотел от автора с самого начала. Просто так предложил дорогие билеты, просто так привез их ей на работу, просто так позвал в ресторан, просто так говорил что скучает. И поэтому вы решили, что он назвал ей сумму за ужин из практических соображений. Очень хотел поужинать, но сэкономить. А билеты привез, потому что рассчитывал на вознаграждение.

Почему мужчина у вас получился таким странным? Мужчина получился таким, каких мужчин вообще не бывает.

Потому что вы держали фокус на проекции этой женщины в поле ваших предубеждений.

И когда она колебалась, брать ли билеты, предлагать ли за них денег, идти ли на ужин, отвечать ли на его “соскучился”, вас бесили эти колебании. Вам мерещился в этом подбор ею щипцов. Вы подозревали за ней меркантильность.

И когда она предложила заплатить за ужин, а потом обиделась на названную сумму, вы торжественно объявили ее рапаном-манипулятором, хотя автор не рапан и не манипулятор.

Она думала, как реагировать красивей и правильней. А вам казалось, что она что-то тянет из мужчины, когда колеблется и сомневается.

Почему-то вы сразу невзлюбили эту женщину.

И вот эту женщину недавно тоже невзлюбили за ее связь с женатым.

Она жестко рассталась с этим женатым и переживает, что за ней остался косяк, но вы все как один описывали, что она так слилась, что никакого косяка быть не может. Хотя косяк был. Другой вопрос, что компенсировать его ничем не надо было, но и уходить с работы в лес или в монастырь тоже. Не было в формате отношений ничего настолько позорного.

То есть насколько я вижу, моменты слепоты возникают, когда нечто в письме цепляет ваше БП.

С последним проблемным разбором то же самое – БП по поводу поведения мужа с беременной.

То есть подарки-от-бывшего, связь-с-женатым, конфликт-с-беременной – все это триггерные точки, которые заставляют полыхать ваше белое пальто.

Раньше при разборе хищных историй было что-то подобное, потом большинство хищников полюбили и БП свое сняли или тщательно спрятали, но в случае менее симпатичных авторов оно восстает.

А Казанову и КСЖ помните? Сколько бомбежки и ссоры было по их поводу при разборе ФС?

Кстати, друзья. Мой анонс по поводу продажи мест на выходных оказался преждевременным.

Места я буду продавать за три-пять дней перед началом курса, в середине сентября. Заранее объявлю.

В силу очень большой сложности изготовления и насыщенности курса я решила не рисковать с продажей мест заранее.

А пока будем учиться видеть красное поле.

Вспоминайте примеры про БП, как оно мешало и мешает видеть контекст.