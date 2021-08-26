Мнение: Кто будет финансировать ответ России на американский сланцевый газ

Познавательно о грядущих переменах на мировом нефтяном рынке в свете реализации программ добычи нефти и газа в Арктике. Американский автор отмечает, что в случае успешной реализации данных проектов, РФ через некоторое время существенно обойдет по фактической добыче нефти Саудовскую Аравию. При этом он отмечает, что несмотря на санкции против России, различные западные кампании продолжают работать с ней, предпочитая прибыль вопросам идеологической принципиальности. Никогда такого не было и вот опять – нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради 300% прибыли. Тут конечно не 300%, но и преступлений то особых Россия не совершала. Так что если только за такими компаниями специально не гоняются с санкционной дубинкой, то они в выборе "ценностные принципы или деньги", как правило выберут деньги.

Кто будет финансировать ответ России на американский сланцевый газ

Россия рассматривает свои нефтегазовые разработки в Арктике так же, как США рассматривали свой сектор сланцевой нефти и газа около 20 лет назад, что представляет собой поистине уникальную возможность изменить баланс сил на мировых рынках углеводородов. Проект "Восток Ойл", управляемый государственным нефтяным гигантом "Роснефть", является краеугольным камнем этих арктических амбиций, объединяя разведку и разработку нескольких огромных месторождений нефти и газа. В настоящее время "Роснефть" ведет переговоры с различными группами инвесторов об участии в нефтяном проекте "Восток", и те группы, которым удастся заинтересовать друг друга, многое скажут о геополитическом балансе в нефтегазовой отрасли в ближайшие годы.

В широком смысле проект "Восток Ойл" объединит крупнейшие месторождения севера Красноярского края, в том числе сверхгигантские месторождения нефти и газа Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Лодочное, Тагульское, Ичемминское), Паяхское нефтяное месторождение и Западно-Иркинский участок. В целом, по данным нескольких высокопоставленных источников в нефтегазовой отрасли в Москве и Лондоне, с которыми говорили OilPrice.com На прошлой неделе оценки "Роснефти" о том, что нефтяные запасы проекта "Восток" составляют 6,2 миллиарда тонн (53 миллиарда баррелей), являются реалистичными.

На полную мощность проект рассчитан на добычу до 100 миллионов тонн (845 миллионов баррелей) нефти в год, что составляет чуть более 2 миллионов баррелей в сутки. Учитывая способность России в настоящее время относительно легко добывать не менее 11 миллионов баррелей в сутки, эта дополнительная добыча в рамках нефтяного проекта "Восток" приведет к тому, что среднесуточная добыча сырой нефти составит от 13 до 14 миллионов баррелей в сутки. Это будет соответствовать текущим прогнозам верхнего предела для США. в ближайшие пять лет и намного выше реальной добычи сырой нефти в Саудовской Аравии, которая в среднем составляла 8,162 миллиона баррелей в сутки с 1973 года по вчерашний день.

Все эти разработки, а также другие элементы разведки и освоения российского арктического сектора на полуостровах Ямал и Гыдан, расположенных на южной стороне Карского моря, находятся в непосредственной близости от Северного морского пути (СМП). СМП, прибрежный маршрут которого пересекает Карское море, уже действует, но строится в дальнейшем, чтобы стать основным транспортным маршрутом для монетизации этих ресурсов на мировых рынках нефти и газа, особенно в Китае.

Недавно генеральный директор "Роснефти" Игорь Сечин сообщил Президенту России Владимиру Путину об официальном начале работ по нефтяному проекту "Восток", заявив: "В настоящее время ведутся поисково-разведочные работы в соответствии с нашим графиком", и добавив, что проектные работы по 770-километровому нефтепроводу и порту завершены. В этом контексте Сечин также пообещал Путину, что схема создаст "новую нефтегазовую провинцию" на полуострове Таймыр в Сибири. Общий объем инвестиций в проект составит 10 000 миллиардов рублей (135 миллиардов долларов США), включая два аэропорта и 15 "промышленных городов".

Усилия России в Арктике и через СМП поддерживаются "Газпром нефтью", третьей по объему добычи нефтяной компанией страны и нефтяным подразделением государственного газового гиганта "Газпром". В июле 2020 года "Газпром нефть" отправила свой первый груз нефти, добываемой в Арктике, в Китай через СМП, добавив его к существующему западному экспорту через СМП в Европу.

По данным "Газпром нефти", потребовалось 47 дней, чтобы доставить полный груз из 144 000 тонн легкой нефти "Новый порт", которая поступает с месторождений полуострова Ямал, в китайский порт Яньтай на Бохайском море из северо-западного города России Мурманска. ‘Успешный опыт реализации арктической нефти на европейском рынке и глубокое понимание рынков Азиатско-Тихоокеанского региона позволяют "Газпром нефти" предлагать азиатским партнерам нефть "Новый порт" с уникальной круглогодичной схемой логистики",-сказал заместитель генерального директора "Газпром нефти" по логистике, переработке и продажам Анатолий Чернер. Месяц спустя "Газпром нефть" объявила о создании нового совместного предприятия (СП) с англо-голландской супер-крупной Royal Dutch Shell, ориентированного на разведку и разработку нефтегазовых ресурсов в районе полуострова Гыдан, в частности на Лескинском и Пухуцяяхском лицензионных участках.

Китайская сторона этих арктических проектов полностью соответствует 30-летней сделке на сумму около 400 миллиардов долларов США, подписанной в 2014 году для России, по экспорту огромных объемов газа – через проект трубопровода "Сила Сибири" – в Китай за этот период (управляется с российской стороны "Газпромом", а с китайской стороны China National Petroleum Corp). Соглашение обеспечивает около 38 миллиардов кубометров природного газа в год для растущей экономики Китая (официально начавшейся в 2018 году), что составляет более 1 триллиона кубометров газа, поставляемого в течение всего контрактного периода.

Хотя для России это относительно разумная сделка с экономической точки зрения, политическая выгода огромна, предоставляя ей крупный второй рынок для своего газа в случае дальнейших санкций со стороны США в связи с ее и без того значительными газовыми сделками с Европой. Это также открыло путь для крупных китайских инвестиций в энергетическую и транспортную инфраструктуру России, а также для гораздо более широкого и глубокого сотрудничества между двумя странами (в том числе в военной сфере) в течение 30-летнего периода.

Поэтому весьма вероятно, что инвестиции Китая в российские усилия по разведке и освоению Арктики будут сосредоточены не только на проектах по добыче газа (и, как следствие, СПГ), но и на проектах по добыче нефти. Также интересно отметить, что, несмотря на пакеты санкций, введенных США против России (в результате аннексии Крыма в 2014 году и последующего отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии), многие международные нефтяные компании все еще активно участвуют в российских нефтегазовых проектах, в том числе в Арктике. Помимо доли Royal Dutch Shell в проектах "Газпром нефть Гыдан", японской Mitsui и Японской национальной корпорации по добыче газа и металлов в проекте Новатэка "Арктик СПГ 2", возможно, самым явным сигналом того, что нефтяной бизнес идет своим путем, когда это возможно, независимо от всех других соображений, является тот факт, что британская супер-крупная компания BP продала свое российское совместное предприятие ТНК-ВР за наличные деньги и 19,75% акций "Роснефти".

Согласно первоначальным, но расплывчатым отчетам "Роснефти", потенциальными инвесторами в нефтяной проект "Восток" (помимо очевидных китайских кандидатов) являются нефтетрейдеры, международные интегрированные нефтегазовые компании и национальные или неонациональные нефтяные компании, в том числе фирмы из Индии. 10-процентная доля в нефтяном проекте Восток уже была приобретена международным трейдером Trafigura в 2020 году, и "Роснефть" и консорциум, возглавляемый Vitol, подписали соглашение о продаже 5-процентной доли в нефтяном проекте Восток, согласно заявлению "Роснефти" в июне.

(с) Саймон Уоткинс

https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Who-Will-Fund-Russias-Answer-To-US-Shale.html – оригинал на английском

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