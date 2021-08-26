Мнение: К чему привела борьба с харассментом, высшее образование женщин и зарплаты учителей в Москве

1. Мужчины в США всё неохотнее ластятся к женщинам – ширящаяся на Западе кампания борьбы с домогательствами постепенно приносит свои плоды. С одной стороны, феминистки молодцы. Некоторые действительно путают настойчивость с навязчивостью, превращая жизнь своих жертв в настоящий ад. Мне известны случаи, когда в России одинокие девушки вынуждены были переезжать в другой город, чтобы избавиться от ежедневных приставаний преследователей.

Другое дело, что в США уже серьёзно перегибают палку в другую сторону. Лилия Ким пишет:

https://www.facebook.com/lilya.kim/posts/1802347029966935

Рискну. Сильно. Рассказать про тренд. Раз уж самый «за женщин» ресурс уже написал о результатах трёх исследований, в которых совокупно участвовали порядка 12 тысяч человек – наверное, это уже точно относится к области всеобщего знания.

(Надевает каску)

Конкретно – какой ущерб женщины, делавшие фальшивые обвинения в харассменте в адрес коллег-мужчин для сведения с теми личных счетов – нанесли всем остальным женщинам.

Из страха быть ложно обвинёнными, теперь:

– 60 % менеджеров мужчин в США предпочитают избегать работать с женщинами – быть их менторами, работать один на один, «социализироваться»;

– мужчины на руководящих позициях в 12 раз чаще будут избегать встреч один на один, в 9 раз чаще отказываться от совместных рабочих поездок и в 6 раз чаще отказываться от деловых обедов – с женщинами, ниже их по статусу;

– 36 % мужчин активно избегают обучения и социализации с женщинами на рабочем месте.

Тренинги «как не стать жертвой ложного обвинения» для мужчин в колледжах и компаниях – для мужчин, действительно, несколько лет уже рутина.

Суть их – все викторианские советы для женщин:

– не оставаться наедине;

– не говорить ничего, что теоретически может быть перевёрнуто и выставлено как недопустимая шутка или комментарий;

– при обвинении – сразу запросить поддержку HR и отдела безопасности – сотрудничать в просмотре всех записей, корреспонденции, давать доступ к истории своего запроса и поисков;

– в случае невиновности – доказывать ее любыми средствами, включая обращение к адвокату, не считаясь с объёмом ресурсов, которые это потребует.

Ресурс призывает в итоге: «Сейчас, больше чем когда-либо, женщины нуждаются в поддержке мужчин – а не изоляции и игнорировании».

Вот думаю – будь я мужчиной – как бы реагировала на этот призыв?

(Будучи женщиной – у меня включается только глумление: что, после всего «более чем когда либо нуждаются в поддержке мужчин» – really?).

2. Блогер statistiki приводит любопытную статистику, согласно которой женщины в России получают высшее образование чуть ли не в полтора раза чаще, чем мужчины:

https://olegmakarenko.ru/2210840.html?thread=817369112#t817369112

Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года, высшее образование имели 58% женщин (15975 тыс. чел.) и 42% мужчин (11556 тыс. чел). Неполное высшее — 54% женщин (2928 тыс. чел.) и 46% мужчин (2460 тыс. чел), среднее — 56% женщин (20672 тыс. чел.) и 44% мужчин (16063 тыс. чел).

Как следует интерпретировать эти цифры? В России дискриминируют мужчин, недодавая им высшего образования? Тогда это несправедливость и угнетение в адрес сильного пола.

Или, может быть, всё наоборот, это дискриминация женщин? Реальная ценность высшего образования настолько упала, что мужчины предпочитают не тратить несколько лет жизни на получение бессмысленного в большей части случаев диплома?

3. Советы учителям переквалифицироваться в программисты или открывать бизнес теряют актуальность. По крайней мере, в Москве:

https://moslenta.ru/news/zarplaty-moskovskikh-uchitelei-vyrosli-26-08-2021.htm

Московские учителя в среднем зарабатывают около 117 тысяч рублей, а минимальная ставка — 78 тысяч. Об этом в беседе с ТАСС сообщил руководитель столичного Департамента образования и науки Александр Молотков.

По его словам, на сегодняшний день в школах Москвы нет кадрового дефицита. Это обусловлено существенным ростом заработной платы педагогов в столичном регионе по сравнению с предыдущими годами. «Минимальная зарплата учителя при условии работы на полную нагрузку — 78 тысяч рублей, а средняя зарплата по городу — 117 тысяч рублей», — пояснил Молотков.

Поток специалистов педагогического профиля из регионов в столицу увеличился сразу, как только в Москве им повысили зарплаты. Глава ведомства добавил, что сложившаяся ситуация позитивно повлияла на качество образования. Важно, что у современных педагогов всегда есть возможность профессионального роста: повышение квалификации достигается за счет участия в различных профессиональных конкурсах.

По данным «Комсомольской правды» за 2017 год, средняя зарплата московского учителя составляла 82 тысячи рублей, а в 2016 году — 77 тысяч.

Добавлю, что кроме учителей есть ещё и репетиторы. Хороший репетитор по иностранному или математике, который работает по 40 часов в неделю, зарабатывает иногда 200-300 тысяч в месяц.