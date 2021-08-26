 

Малыш родился под аккомпанемент Rolling Stones: на днях 41-летняя звезда «Содержанок» Ольга Сутулова стала мамой. Актриса рассказала, как проходили партнерские роды

26.08.2021, 22:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Звезда популярного российского сериала “Содержанки” Ольга Сутулова и ее супруг, коллега по цеху Евгений Стычкин, впервые стали родителями. После выписки 41-летняя актриса поделилась со своими поклонниками подробностями: это были не простые, а партнерские роды.

Рождение малыша отметил и сам актер. Он выложил на своей страничке в соцсети забавное видео со ссадиной на лице, в котором прочитал отрывок из любимого произведения Набокова. Позже стало известно: чтобы не пропустить рождение ребенка, Евгений прибыл в больницу прямиком со съемочной площадки, чем и объясняется этот грим, сперва напугавший подписчиков.

Вперед и с музыкой

Позже Ольга Сутулова посвятила целый пост медицинскому учреждению, в котором проходили роды. Актриса призналась, что боялась этого события по причине своего возраста, но в целом все прошло хорошо. Своим поклонникам она пообещала вернуться в роддом за вторым малышом.

Самым интересным моментом стало то, что отец малыша решился присутствовать при родах. “В сегодняшнюю эпоху чумы это ценно!” – уверен Евгений. Узнав, что у супруги начались схватки, он буквально сиганул со съемочной площадки в роддом, даже не успев переодеться и смыть грим. Он мужественно находился рядом с рожающей супругой и одним из первых взял на руки новорожденного сына. “Наш малыш появился на свет под музыку Rolling Stones”, – добавил счастливый отец.

Поздравляем новоиспеченных родителей!



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.11 / Мнение: Будни “войны с наркотиками” в Мексике

24.11 / Натуральные жертвы пластики – Личное мнение

22.07 / Канделаки отказалась вести корпоративы после неприятного случая

05.09 / Врачи назвали ранние признаки слабоумия

23.12 / Гигантские часы для потомков, рассчитанные на работу 10 тысяч лет

04.01 / Организаторов субботника в Еврейской автономной области обвинили в антисемитизме

14.05 / Как проверить, любит ли вас мужчина: задайте ему всего один вопрос

27.01 / Путин запустил в Музее Победы новый онлайн-проект “Подвиг народа: непокоренный Ленинград”

28.01 / Луна влияет на продолжительность сна человека, утверждают ученые

27.07 / Poco X3 GT с Dimensity 1100, 120 Гц, 8/256 ГБ, 5000 мА•ч и 67 Вт показали вживую до анонса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика