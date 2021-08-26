Малыш родился под аккомпанемент Rolling Stones: на днях 41-летняя звезда «Содержанок» Ольга Сутулова стала мамой. Актриса рассказала, как проходили партнерские роды

Звезда популярного российского сериала “Содержанки” Ольга Сутулова и ее супруг, коллега по цеху Евгений Стычкин, впервые стали родителями. После выписки 41-летняя актриса поделилась со своими поклонниками подробностями: это были не простые, а партнерские роды.

Рождение малыша отметил и сам актер. Он выложил на своей страничке в соцсети забавное видео со ссадиной на лице, в котором прочитал отрывок из любимого произведения Набокова. Позже стало известно: чтобы не пропустить рождение ребенка, Евгений прибыл в больницу прямиком со съемочной площадки, чем и объясняется этот грим, сперва напугавший подписчиков.

Вперед и с музыкой

Позже Ольга Сутулова посвятила целый пост медицинскому учреждению, в котором проходили роды. Актриса призналась, что боялась этого события по причине своего возраста, но в целом все прошло хорошо. Своим поклонникам она пообещала вернуться в роддом за вторым малышом.

Самым интересным моментом стало то, что отец малыша решился присутствовать при родах. “В сегодняшнюю эпоху чумы это ценно!” – уверен Евгений. Узнав, что у супруги начались схватки, он буквально сиганул со съемочной площадки в роддом, даже не успев переодеться и смыть грим. Он мужественно находился рядом с рожающей супругой и одним из первых взял на руки новорожденного сына. “Наш малыш появился на свет под музыку Rolling Stones”, – добавил счастливый отец.

Поздравляем новоиспеченных родителей!