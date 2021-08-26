Мишустину представили проект IT-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину проект распределенного IT-кампуса мирового уровня для 7 тыс. студентов и 550 преподавателей.

«Рядом планируется расположить квартал высоких технологий. Люди смогут работать, а затем учиться, получать дополнительные знания, студенты смогут трудоустроиться в расположенных рядом IT-компаниях», – приводятся слова Никитина на сайте правительства области.

«Нижегородская область – один из лидеров по подготовке IT-специалистов. Одна из целей нацпроекта «Цифровая экономика» – развитие подготовки IT-специалистов, ее кратное увеличение. Создание IT-кампуса – достойное образование для наших детей. Нужно делать это там, где есть традиции, профессионализм. Это конкретно ваш проект», – отметил Мишутин.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Минобрнауки совместно с Минстроем, Минфином, Минэкономразвития и корпорацией ВЭБ. РФ рассмотрело 27 заявок с проектами кампусов мирового уровня из 22 субъектов Российской Федерации. Нижний Новгород станет одним из восьми городов России, где появится IT-кампус.

«Отбор проводился в соответствии с критериями, утвержденными Минобрнауки. Это и интеграция в городскую среду, и обеспечение потребности в проживании более 2,5 тыс. человек, участие университетов в программе «Приоритет-2030» и софинансирование из различных источников, в том числе со стороны бизнеса. В ближайшие годы кампусы будут построены в Томске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге», – сообщил Чернышенко.

Он отметил, что кампусы обеспечат сохранение и развитие человеческого капитала в регионах, рост предпринимательской активности, станут драйвером развития современной городской среды.

По данным проектного офиса стратегии развития Нижегородской области, компания «Титабит» реализовала визуальную концепцию нижегородского распределенного IT-кампуса в виртуальной реальности. По мнению разработчика, виртуальная реальность поможет живее ощутить масштабность проектов, осмотреть территории и ознакомиться с деталями новой инфраструктуры, полностью погрузившись в эмоционально насыщенную среду.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин прибыл в Нижний Новгород, где выступил на пленарной сессии форума «Среда для жизни: город и вода».