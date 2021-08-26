 

США решили продолжить эвакуацию из Афганистана после взрывов в Кабуле

26.08.2021, 22:32, Новости дня
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Соединенные Штаты продолжат миссию по эвакуации после взрывов в Кабуле, сообщил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи.

«Позвольте мне пояснить. Хотя мы огорчены в связи с гибелью людей, как американцев, так и афганцев, мы продолжаем выполнять миссию. Наша миссия заключается в эвакуации [из Афганистана] граждан США, граждан третьих стран, держателей специальной иммиграционной визы, сотрудников посольства США и оказавшихся под угрозой афганцев. Несмотря на атаку, мы продолжаем миссию», – приводит слова генерала ТАСС.

Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США рассказал, что за взрывами в Кабуле «последовали несколько атак боевиков ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство»), которые открыли огонь по мирным жителям и военнослужащим». «На данный момент известно, что в результате нападения погибли 12 наших военнослужащих, еще 15 военнослужащих получили ранения», – сообщил генерал.

«Мы полагаем, что они [террористы] хотят продолжать эти нападения, и мы ожидаем, что эти атаки продолжатся», – сказал Маккензи.

Он уточнил, что в Афганистане остаются около 1 тыс. американцев. «Как сообщил вчера госсекретарь США, мы считаем, что [на территории Афганистана] остаются около 1 тыс, вероятно, не более 1 тыс. американских граждан, ожидающих эвакуации», – сообщил генерал.

Напомним, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле, по последним данным, погибли более 60 афганцев, еще 150 пострадали. Кроме того, в результате взрыва у аэропорта Кабула погибли 12 американских военных – 11 морпехов и военный врач. В Пентагоне подтвердили факт взрыва у ворот аэропорта Кабула. Граждан РФ в аэропорту Кабула не было.

К утру четверга в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, которые надеются на эвакуацию в Соединенные Штаты.

В четверг запрещенное в РФ движение «Талибан» пообещало не препятствовать всем желающим покинуть Афганистан после завершения вывода сил США из аэропорта Кабула.



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