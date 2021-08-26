ИГ взяло на себя ответственность за атаку у аэропорта Кабула

Запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за атаку у аэропорта Кабула, сообщили СМИ.

«ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка) берет ответственность за атаку у аэропорта Кабула», – приводит РИА «Новости» заявление группировки, которое передает Reuters.

Напомним, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле, по последним данным, погибли более 60 афганцев, еще 150 пострадали. Кроме того, в результате взрыва у аэропорта Кабула погибли 12 американских военных – 11 морпехов и военный врач. В Пентагоне подтвердили факт взрыва у ворот аэропорта Кабула. Граждан РФ в аэропорту Кабула не было.

К утру четверга в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, которые надеются на эвакуацию в Соединенные Штаты. При этом запрещенное в РФ движение «Талибан» пообещало не препятствовать всем желающим покинуть Афганистан после завершения вывода сил США из аэропорта Кабула.

После взрывов в Кабуле США решили продолжить эвакуацию из Афганистана.