 

Мнение: Навальный хуже Талибана?

26.08.2021, 22:28, Разное
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ЦИК исключил Шлосберга из списка «Яблока» на предстоящие выборы в Госдуму.

Потому что Шлосберг, якобы, причастен к деятельности экстремисткой организации.

Это Мосгорсуд так решил. Признал Шлосберга связанным со структурами Навального, признанными Мосгорсудом экстремистскими организациями.

Но мне вот что интересно. Есть движение Талибан, признанное в России террористической организацией и запрещенное.  И есть кандидат в депутаты Госдумы Сергей Лавров, который с 2018 года не скрывает, что поддерживает контакты с движением Талибан.

И почему тогда Лаврова не признают причастным к деятельноститерористической организации? И не отменяют его регистрацию? Потому что Навальный и его структуру хуже Талибана?

На снимках:
экс-кандидат в депутаты Госдумы Лев Шлосберг, фото отсюда
кандидат в депутаты Госдумы Сергей Лавров и руководитель политофиса запрещенного в России Талибана Шер Мохаммад Аббас Станакзай во время встречи в Москве, 2018 год. Фото отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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