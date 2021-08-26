 

Hyundai представила в Бразилии новую версию кроссовера Creta

26.08.2021, 22:16, Новости дня
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Южнокорейский бренд Hyundai презентовал обновленный кроссовер Hyundai Creta для бразильского рынка.

Внешний вид практически идентичен российской модификации паркетника. Вместе с тем некоторые отличия коснулись нижней части решетки радиатора. В салоне новый кроссовер Creta имеет более качественную отделку бежевого оттенка. Для российского рынка автомобиль имеет черную и темно-коричневую версию салона.

В базовой версии применили шесть подушек безопасности и камеру заднего вида. Под капотом кроссовера Creta установлен 1-литровый двигатель с мощностью 120 л.с. Кроме того, в продаже доступна версия с 2-литровым мотором, который выдает до 167 л.с. мощности. Остальные подробности не сообщаются.



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