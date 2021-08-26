 

За льдами в Арктике будет следить искусственный интеллект

26.08.2021, 22:16, Новости дня
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Британские ученые создали искусственный интеллект, благодаря которому можно будет составлять достаточно точные прогнозы процесса таяния льдов в Арктике. Об этом повествует научная статья в журнале Nature Communications.

Речь идет о раннем предупреждении о разрушении ледников, отмечают эксперты. Искусственный интеллект, получивший название IceNet, предоставляет возможность получать прогнозы с самыми минимальными погрешностями. Показатель точности находится на уровне 95%.

Ранее настолько точные прогнозы очень трудно было составлять из-за того, что на процесс таяния ледников влияет сразу несколько основных факторов. Речь идет об атмосферных явлениях, океанских течениях, активности Солнца и т.д.



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