Радуцкий: Некоторым главврачам, которые пытаются ввести в своих больницах новую систему оплаты труда, угрожают уголовными делами

С 1 апреля 2022 года “вторичка” и “третичка”, а также ведомственные больницы должны перейти на систему финансирования за оказанную услугу. Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского “О состоянии национальной системы здравоохранения и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью”.

То есть почти вся сфера здравоохранения будет жить по принципу “деньги идут за пациентом”.

Но переход на современную модель происходит на уровне “государство – медицинское учреждение”. На уровне “больница – врач” во многих случаях остается пусть немного модернизированная, но по принципу старая, советская тарифная система.

Общаясь с представителями профсоюзов, главными врачами, пришел к выводу, что далеко не все понимают, как настроить систему оплаты труда, которая бы отвечала принципам медицинской реформы. Больница получает средства за оказанную услугу, а сотрудникам платят должностной оклад в соответствии с разрядом плюс начисленные надбавки и премии.

Реформа предусматривает увеличение конкуренции, мотивации и, соответственно, качества предоставления услуг. А старая система, наоборот, демотивирует врачей.

Некоторые медицинские учреждения пытаются самостоятельно разработать новые модели оплаты труда – применяют коэффициенты и другие инструменты для того, чтобы размер оплаты соответствовал реальной интенсивности труда. Но сталкиваются с проблемой – новую систему не воспринимают, например, некоторые чиновники местной исполнительной власти. Они привыкли к тому, что зарплата начислялась в соответствии с какими-то тарифами, разрядами. А что теперь? Попытки главного врача ввести новую систему воспринимаются как самоуправство. Руководителям медицинских учреждений даже угрожают уголовными делами.

Таким образом, проще и безопаснее не проявлять инициативу, все оставить как было, чем адаптироваться под новые вызовы.

Решение проблемы вижу в том, чтобы совместно с профсоюзами, НСЗУ, представителями местного самоуправления разработать методические рекомендации, как построить прозрачный и справедливый механизм оплаты труда, который бы соответствовал общей философии медицинской реформы и базовым принципам программы медицинских гарантий.

Не надо изобретать велосипед, в бизнесе давно созданы модели мотивации персонала. Их цель состоит в том, чтобы дать возможность сотруднику развиваться, зарабатывать и одновременно заинтересовать его в успехах всей команды. Адаптация таких моделей для сферы медицины – еще одно направление, которое мы можем совместно развивать с Киевской школой экономики.

Источник: Михаил Радуцкий / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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