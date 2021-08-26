 

В результате взрывов возле аэропорта Кабула погибло не менее 12 военных США – американский генерал

26.08.2021, 22:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Агентство The Associated Press и телеканал Fox News, ссылаясь на источники, информируют, что 11 из них – морские пехотинцы, еще один – медик.  

15 военных получили ранения, сказал Маккензи. 

Он уточнил, что в атаке принимали участие два террориста-смертника, а после взрывов боевики начали стрельбу. Сегодня “тяжелый день”, подчеркнул Маккензи. 

Fox News уточняет, что сейчас в аэропорту Кабула находятся 5200 американских военных, а эвакуации из Афганистана там ждут тысячи беженцев. 

Маккензи приписывает атаку боевикам ИГИЛ, добавил Fox News. 

Сегодня в Кабуле произошло два взрыва: у ворот аэропорта (Abbey Gate), а также в отеле Baron или рядом с ним, тоже недалеко от аэропорта. Талибы заявляли о 13 погибших и не менее 52 раненных, сообщает Al Jazeera. “Талибан” осудил атаки. 

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По данным НАТО, во время эвакуации из Афганистана в кабульском аэропорту и его окрестностях за последнюю неделю погибло по меньшей мере 20 человек.

25–26 августа несколько стран предупреждали о возможном теракте в аэропорту Кабула и призывали своих граждан не находиться там. Эвакуацию начали сворачивать. Однако, несмотря на предупреждения, сегодня у ворот аэропорта оставались толпы людей, сообщало агентство Reuters.

Украина совершила три эвакуационных рейса из Афганистана: первый – в ночь на 16 августа, второй – в ночь на 22 августа, третий – днем 23 августа. Первыми двумя эвакуировали более 160 человек, 36 из них – украинцы, во время последнего – еще 98, в том числе 41 украинца.

25 августа в МИД сообщали, что в Афганистане остаются около 90 граждан Украины. Пока МИД не получал информации об украинцах, пострадавших в результате взрывов в районе аэропорта. 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал атаку терактом. По данным СМИ, в минобороны Великобритании считают, что один из взрывов мог произойти в результате подрыва жилета смертника. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.06 / Украинцев хотят обязать продавать недвижимость только через риелторов

19.11 / В Украине пересмотрят список нарушений, за которые штрафуют бизнес – Офис президента

25.08 / Россияне высказались о предпочтениях в кинематографе

19.01 / Аэропорт Домодедово потерял почти половину пассажиропотока в 2020 году

21.08 / Уникальный Музей счастья в Копенгагене раскрывает секреты душевного комфорта

18.05 / Употребление овощей и фруктов помогает справиться со стрессом

07.08 / Инвесторы могут покинуть Украину, если страна не перейдет на RAB-тариф

09.07 / Зеленский обвинил в проблемах Украины високосный год

14.12 / Российские лыжники заняли весь пьедестал на Кубке мира в Швейцарии

17.07 / Шестая годовщина крушения MH17. В США призвали РФ сотрудничать со следствием

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика