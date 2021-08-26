В результате взрывов возле аэропорта Кабула погибло не менее 12 военных США – американский генерал

Агентство The Associated Press и телеканал Fox News, ссылаясь на источники, информируют, что 11 из них – морские пехотинцы, еще один – медик.

15 военных получили ранения, сказал Маккензи.

Он уточнил, что в атаке принимали участие два террориста-смертника, а после взрывов боевики начали стрельбу. Сегодня “тяжелый день”, подчеркнул Маккензи.

Fox News уточняет, что сейчас в аэропорту Кабула находятся 5200 американских военных, а эвакуации из Афганистана там ждут тысячи беженцев.

Маккензи приписывает атаку боевикам ИГИЛ, добавил Fox News.

Сегодня в Кабуле произошло два взрыва: у ворот аэропорта (Abbey Gate), а также в отеле Baron или рядом с ним, тоже недалеко от аэропорта. Талибы заявляли о 13 погибших и не менее 52 раненных, сообщает Al Jazeera. “Талибан” осудил атаки.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По данным НАТО, во время эвакуации из Афганистана в кабульском аэропорту и его окрестностях за последнюю неделю погибло по меньшей мере 20 человек.

25–26 августа несколько стран предупреждали о возможном теракте в аэропорту Кабула и призывали своих граждан не находиться там. Эвакуацию начали сворачивать. Однако, несмотря на предупреждения, сегодня у ворот аэропорта оставались толпы людей, сообщало агентство Reuters.

Украина совершила три эвакуационных рейса из Афганистана: первый – в ночь на 16 августа, второй – в ночь на 22 августа, третий – днем 23 августа. Первыми двумя эвакуировали более 160 человек, 36 из них – украинцы, во время последнего – еще 98, в том числе 41 украинца.

25 августа в МИД сообщали, что в Афганистане остаются около 90 граждан Украины. Пока МИД не получал информации об украинцах, пострадавших в результате взрывов в районе аэропорта.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал атаку терактом. По данным СМИ, в минобороны Великобритании считают, что один из взрывов мог произойти в результате подрыва жилета смертника.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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