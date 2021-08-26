 

Подозрение о госизмене сообщили сбежавшему в Крым бывшему функционеру “Партии регионов” – СБУ

26.08.2021, 22:14, Новости дня
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“СБУ сообщила о подозрении в государственной измене бывшему функционеру “Партии регионов”, который до Революции Достоинства возглавлял один из районов в Херсонской области. Он сбежал на временно оккупированный полуостров Крым и всячески способствует оккупационному режиму”, – говорится в сообщении.

По данным СБУ, подозреваемый является этническим татарином, он перебрался в Крым сразу после его оккупации Россией и “активно включился в пророссийскую агитацию крымскотатарского населения”.

“Против тех, кто не разделял его идеи, инициировал преследование оккупационными властями. Подозреваемый создал общественную организацию для “объединения крымскотатарского народа”, – объяснили в СБУ.

По данным источника издания “ГОРДОН” в правоохранительных органах, речь идет о Сейтумере Ниматуллаеве. До оккупации Крыма Ниметуллаев был главой Генической райгосадминистрации Херсонской области.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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