 

Детский дом в Саратовской области признан иностранным агентом

26.08.2021, 22:11, Разное
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Минюст России включил детский дом в Саратовской области в список иностранных агентов. Директор учреждения обжалует это решение. На деятельность детского дома внесение в реестр сильно не повлияет, пожертвования могут увеличиться, считает эксперт.

«Честно говоря, мы в шоке. Зарубежные партнёры прислали нам всего 5 матрасов и пожертвовали 50 евро. Даже не представляю, как мы теперь будем просить о пожертвованиях, ведь по закону мы будем обязаны информировать меценатов, что они спонсируют иностранного агента. Представьте наш пост в социальных сетях с припиской «Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», – заявила Инна Анищенко.

Закон «О некоммерческих организациях» был принят летом 2012 года. Согласно ему, любые НКО, которые получают деньги из-за рубежа, обязаны получить соответствующий статус. Кроме того, организации должны во всех материалах подписывать, что они иностранные агенты. За несвоевременное предоставление данных или их искажение для НКО полагается штраф до 300 тысяч рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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