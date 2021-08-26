Мнение: Письмо: “Фея прелестная дама была”

Самостоятельно разбирайте, друзья.

anatoliy1112113

Здравствуйте, уважаемая эволюция, в дополнение к прошлому письму, я не могу не прислать следующее. И в этот раз это крик души. Я решительно не знаю что делать в моей ситуации, ибо энергии ноль, так как её Ц для меня несоизмеримо значимее чем я для неё. В общем по отъезде из НИИ мы попрощались, обнявшись,она меня очень горячо поблагодарила за совместный досуг опосля, в частности использовала такие смайлики как поцелуй и сердца в качестве выражения благодарности, и, она говорила, чего-то ещё… а потом… думаю лучше будет представить сюда фрагменты переписки:

Ц:

Ты прямо меня ласкаешь этими словами, которые посылаешь. Спасибо😌

Я:

Смотри, а то заласкаю😈

Я:

Настоящая девочка)

Ц:

Да, я девочка-предевочка 🙂

Я:

Заласкать?)

Ц:

Не-ет 🙂

Я:

Интересно, как это звучит в голосовом варианте)(ну можно было обойтись и без этого)

Ц:

:)) можно представить 🙂

Потом я видел, что она долго что-то накрапывает.

Я:

Чёто писала… писала… и застеснялась)

Я:

Или… скорее решила томно помолчать)

Или хотела сказать мне, какой я негодяй(

Ц:

Вовсе нет

Потому что это прозвучало очень откровенно

А я не могу писать больше скорее

Ты спишь вообще? 🙂

Я:

Ну упрёк в мою сторону есть, всё с тобой понятно)

Ц:

Моё “нет” прозвучало очень откровенно

🙂

Потом: Ц: Такое быстрое развитие событий мне не очень по душе

Хотя и я же не могу сказать, что это мне не по естеству. Что это не похоть это точно.

Что такое страсть?..

В некоторых источниках разграничивается любовь со страстью. Страсть быстро проходит и так далее. Всё понятно, но в моём случае страсть от любви неотделима… Вот как со всем этим?..

Я

Он(сон) просил твоей руки и сердца?(до этого я говорил, что меня самого тянет в свои объятия Морфей)

Ц: Нет)

Я:

А я прошу) го свадьбу устраивать)))

Ц:

У меня сегодня запара небольшая, что написать пока не могу (.

Ц:

Это интересное предложение 🙂

Я:

А жизнь у тебя интересная)

Не подскажешь, как ты добиралась до Карагаска? Тебя перевозили сотрудники ФСБ под именем установки “Катюша”?)

(сейчас я свой баг вижу, мне кажется, это кривляка)

Я

Доброй ночи, радость моя)

Она его не прочитала ночью,а утром, что закономерно, ответа не последовало. И я отправил ей стихотворение собственного сочинения, что давно хотел сделать:

Фея в институте мелькнула,

И была она с жёлтым зонтом

Мельком она нежность шепнула

И укрылась в нём

Фея прелестная дама была,

Уж так она была мила,

Уж так он была застенчива

И промелькнула она…

Ц:

Прелестно 💓

Думаю этими тремя отрывками можно описать всё кроме одного… большую часть общения всё идёт более пресно, мы общаемся на тебе значения и происхождения слов, на другие темы, касающиеся науки. И там нет места флирту… Меня это беспокоит. Что я с ней флиртую раз в день-три. Спасибо за прочтение, я представляю какой значительный труд постоянно читать письма. За разбор буду ещё более признателен и благодарен! Будьте здоровы!