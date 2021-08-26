Мнение: Письмо: “Фея прелестная дама была”
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Самостоятельно разбирайте, друзья.
anatoliy1112113
Здравствуйте, уважаемая эволюция, в дополнение к прошлому письму, я не могу не прислать следующее. И в этот раз это крик души. Я решительно не знаю что делать в моей ситуации, ибо энергии ноль, так как её Ц для меня несоизмеримо значимее чем я для неё. В общем по отъезде из НИИ мы попрощались, обнявшись,она меня очень горячо поблагодарила за совместный досуг опосля, в частности использовала такие смайлики как поцелуй и сердца в качестве выражения благодарности, и, она говорила, чего-то ещё… а потом… думаю лучше будет представить сюда фрагменты переписки:
Ц:
Ты прямо меня ласкаешь этими словами, которые посылаешь. Спасибо😌
Я:
Смотри, а то заласкаю😈
Я:
Настоящая девочка)
Ц:
Да, я девочка-предевочка 🙂
Я:
Заласкать?)
Ц:
Не-ет 🙂
Я:
Интересно, как это звучит в голосовом варианте)(ну можно было обойтись и без этого)
Ц:
:)) можно представить 🙂
Потом я видел, что она долго что-то накрапывает.
Я:
Чёто писала… писала… и застеснялась)
Я:
Или… скорее решила томно помолчать)
Или хотела сказать мне, какой я негодяй(
Ц:
Вовсе нет
Потому что это прозвучало очень откровенно
А я не могу писать больше скорее
Ты спишь вообще? 🙂
Я:
Ну упрёк в мою сторону есть, всё с тобой понятно)
Ц:
Моё “нет” прозвучало очень откровенно
🙂
Потом: Ц: Такое быстрое развитие событий мне не очень по душе
Хотя и я же не могу сказать, что это мне не по естеству. Что это не похоть это точно.
Что такое страсть?..
В некоторых источниках разграничивается любовь со страстью. Страсть быстро проходит и так далее. Всё понятно, но в моём случае страсть от любви неотделима… Вот как со всем этим?..
Я
Он(сон) просил твоей руки и сердца?(до этого я говорил, что меня самого тянет в свои объятия Морфей)
Ц: Нет)
Я:
А я прошу) го свадьбу устраивать)))
Ц:
У меня сегодня запара небольшая, что написать пока не могу (.
Ц:
Это интересное предложение 🙂
Я:
А жизнь у тебя интересная)
Не подскажешь, как ты добиралась до Карагаска? Тебя перевозили сотрудники ФСБ под именем установки “Катюша”?)
(сейчас я свой баг вижу, мне кажется, это кривляка)
Я
Доброй ночи, радость моя)
Она его не прочитала ночью,а утром, что закономерно, ответа не последовало. И я отправил ей стихотворение собственного сочинения, что давно хотел сделать:
Фея в институте мелькнула,
И была она с жёлтым зонтом
Мельком она нежность шепнула
И укрылась в нём
Фея прелестная дама была,
Уж так она была мила,
Уж так он была застенчива
И промелькнула она…
Ц:
Прелестно 💓
Думаю этими тремя отрывками можно описать всё кроме одного… большую часть общения всё идёт более пресно, мы общаемся на тебе значения и происхождения слов, на другие темы, касающиеся науки. И там нет места флирту… Меня это беспокоит. Что я с ней флиртую раз в день-три. Спасибо за прочтение, я представляю какой значительный труд постоянно читать письма. За разбор буду ещё более признателен и благодарен! Будьте здоровы!
Источник: Эволюция
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