 

Мнение: Письмо: “Фея прелестная дама была”

26.08.2021, 22:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Самостоятельно разбирайте, друзья.

anatoliy1112113

Здравствуйте, уважаемая эволюция, в дополнение к прошлому письму, я не могу не прислать следующее. И в этот раз это крик души. Я решительно не знаю что делать в моей ситуации, ибо энергии ноль, так как её Ц для меня несоизмеримо значимее чем я для неё. В общем по отъезде из НИИ мы попрощались, обнявшись,она меня очень горячо поблагодарила за совместный досуг опосля, в частности использовала такие смайлики как поцелуй и сердца в качестве выражения благодарности, и, она говорила, чего-то ещё… а потом… думаю лучше будет представить сюда фрагменты переписки:

Ц:
Ты прямо меня ласкаешь этими словами, которые посылаешь. Спасибо😌
Я:
Смотри, а то заласкаю😈
Я:
Настоящая девочка)
Ц:
Да, я девочка-предевочка 🙂
Я:
Заласкать?)
Ц:
Не-ет 🙂
Я:
Интересно, как это звучит в голосовом варианте)(ну можно было обойтись и без этого)
Ц:
:)) можно представить 🙂
Потом я видел, что она долго что-то накрапывает.
Я:
Чёто писала… писала… и застеснялась)
Я:
Или… скорее решила томно помолчать)
Или хотела сказать мне, какой я негодяй(
Ц:
Вовсе нет
Потому что это прозвучало очень откровенно
А я не могу писать больше скорее
Ты спишь вообще? 🙂
Я:
Ну упрёк в мою сторону есть, всё с тобой понятно)
Ц:
Моё “нет” прозвучало очень откровенно
🙂

Потом: Ц: Такое быстрое развитие событий мне не очень по душе
Хотя и я же не могу сказать, что это мне не по естеству. Что это не похоть это точно.
Что такое страсть?..
В некоторых источниках разграничивается любовь со страстью. Страсть быстро проходит и так далее. Всё понятно, но в моём случае страсть от любви неотделима… Вот как со всем этим?..

Я
Он(сон) просил твоей руки и сердца?(до этого я говорил, что меня самого тянет в свои объятия Морфей)
Ц: Нет)
Я:
А я прошу) го свадьбу устраивать)))
Ц:
У меня сегодня запара небольшая, что написать пока не могу (.
Ц:
Это интересное предложение 🙂
Я:
А жизнь у тебя интересная)
Не подскажешь, как ты добиралась до Карагаска? Тебя перевозили сотрудники ФСБ под именем установки “Катюша”?)
(сейчас я свой баг вижу, мне кажется, это кривляка)
Я
Доброй ночи, радость моя)
Она его не прочитала ночью,а утром, что закономерно, ответа не последовало. И я отправил ей стихотворение собственного сочинения, что давно хотел сделать:

Фея в институте мелькнула,
И была она с жёлтым зонтом
Мельком она нежность шепнула
И укрылась в нём
Фея прелестная дама была,
Уж так она была мила,
Уж так он была застенчива
И промелькнула она…
Ц:
Прелестно 💓

Думаю этими тремя отрывками можно описать всё кроме одного… большую часть общения всё идёт более пресно, мы общаемся на тебе значения и происхождения слов, на другие темы, касающиеся науки. И там нет места флирту… Меня это беспокоит. Что я с ней флиртую раз в день-три. Спасибо за прочтение, я представляю какой значительный труд постоянно читать письма. За разбор буду ещё более признателен и благодарен! Будьте здоровы!

Источник: Эволюция



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.01 / «Я кричал, когда меня волокли, но никто не реагировал»

07.06 / Из канистры и шприца — полезное приспособление для дачи: его можно повесить сразу же у огорода

17.09 / Сексолог Перелыгина: «У Галкина и Пугачевой проблемы в интимной жизни»

27.01 / Раздражение, стеснение и отсутствие туалета: неловкий момент между Гурченко и Басилашвили спас фильм “Вокзал на двоих”

08.03 / Ученые использовали препарат для снижения холестерина при лечении шизофрении

03.10 / «Предчувствовал уход» – Максим Галкин рассказал о болезни Кальянова

28.04 / Вера Брежнева рассказала, как сверстники дразнили ее в детстве

21.03 / Врачи назвали причины постоянных головных болей

30.10 / В России появится памятник умершим от коронавируса врачам

19.12 / Мнение: “История Гуайдо окончена”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика