 

Мнение: Трамп атакует

26.08.2021, 21:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Трамписты выпустили могучий ролик против Байдена, сделав центральным элементом обвинений Афганистан, но не забыв и все предшествующие косяки Байдена за несколько месяцев правления, включая падение на трапе самолета, которое стало предметом волны мемов по обе стороны Атлантики. Но главное это конечно Афганистан. Происходящее в далекой стране, оказывает непосредственное влияние на внутреннюю политику США и будет использовано в дальнейшей борьбе за власть.

Как и говорилось ранее, трамписты и республиканцы сделают Афганистан одним из главных инструментов критики внешней политики Байдена к выборам 2022-го года, когда они попытаются изменить баланс сил в Конгрессе. Вряд ли они всерьез рассчитывают на импичмент Байдена, для этого у них просто недостаточно голосов. Но поддерживать и муссировать эту тему – объективно выгодно в долгосрочной перспективе, дабы американский обыватель не забывал, кто виноват в позорище в аэропорту Кабула. Попутно, можно попытаться замазать и Харрис, которую демократы всячески стараются отгородить от афганского кейса.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.08 / В России вынесли приговор серийному убийце, которого искали 20 лет

18.03 / Адвокат Монтян высказалась о ситуации в Донбассе

10.12 / Скандалы: Мадам Кириенко

19.07 / Аналитик Петров рассказал о давлении Запада на Украину

02.01 / Тайны смертельного страха

23.06 / Полина Гагарина напомнила поклонникам о важности питьевого режима

20.09 / После столкновений между американскими и российскими военными Пентагон отправляет дополнительные войска в Сирию

12.01 / «Глазоньки узковаты, но цвет кожи белый»: Байден исключил японцев из списка угнетенных

25.06 / Звезда «Дома-2» Саша Артемова пожаловалась на тяжелый вирус

04.09 / Япония создаст корабли с защитой от баллистических ракет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика