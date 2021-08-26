Мнение: Трамп атакует

Трамписты выпустили могучий ролик против Байдена, сделав центральным элементом обвинений Афганистан, но не забыв и все предшествующие косяки Байдена за несколько месяцев правления, включая падение на трапе самолета, которое стало предметом волны мемов по обе стороны Атлантики. Но главное это конечно Афганистан. Происходящее в далекой стране, оказывает непосредственное влияние на внутреннюю политику США и будет использовано в дальнейшей борьбе за власть.

Как и говорилось ранее, трамписты и республиканцы сделают Афганистан одним из главных инструментов критики внешней политики Байдена к выборам 2022-го года, когда они попытаются изменить баланс сил в Конгрессе. Вряд ли они всерьез рассчитывают на импичмент Байдена, для этого у них просто недостаточно голосов. Но поддерживать и муссировать эту тему – объективно выгодно в долгосрочной перспективе, дабы американский обыватель не забывал, кто виноват в позорище в аэропорту Кабула. Попутно, можно попытаться замазать и Харрис, которую демократы всячески стараются отгородить от афганского кейса.

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