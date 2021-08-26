Мнение: Вандализм, марксизм и инфантилизм

1. Как вы считаете, коллеги, стало ли в современной России меньше вандализма и мелкого воровства по сравнению с советскими временами? На улицах наших городов теперь полным-полно вещей, которые можно красть и вандалить: толпами ходят люди в джинсах, с мобильниками и ноутбуками, стоят припаркованные автомобили и велосипеды (можно как минимум колесо скрутить!), повсюду кафе с летними верандами (бесплатные салфетки и приправы), дорогое оборудование детских и спортивных площадок (можно утащить домой тренажёр или, по крайней мере, сдать в металлолом).

Однако почему-то мелкая преступность в стране пошла на спад, и ваше имущество, когда вы выставляете его в подъезд или перемещаетесь с ним по городу, остаётся более менее целым. Мне это напоминает Данию начала девяностых. Меня, советского школьника, очень впечатлило, что магазины выставляют корзины с товаром прямо на улицу, чтобы прохожий мог покопаться, выбрать товар, и только потом зайти в магазин для его оплаты.

Блогер ptitha пишет в комментариях:

https://olegmakarenko.ru/2211678.html?thread=817604446#t817604446

Если бы в СССР были мобильники с камерами, то теперешние [вандалы] показались бы милыми зайками на фоне тех, советского разлива!

Сейчас велики, детские коляски спокойно в подъездах стоят, и никто их не ворует, не ломает, не портит просто от потребности сломать.

Хотя сейчас в сети вешают лапшу про «в союзе ключи под ковриком оставляли». Мы наверно жили в разных СССРах.

К этому можно добавить, что многие люди зачастую даже не пристёгивают велосипеды на парковках, не берут с собой телефоны и сумки с деньгами, когда выходят из кафе покурить, а во множестве заведений имеется гардероб или вешалка, но нет гардеробщика. Похоже, частная собственность и капиталистическое изобилие таки научили людей доверять друг другу.

2. Согласно распространённому мнению, главной ошибкой коммунистов была неадекватная оценка человеческой природы. Мол, люди в большинстве своём оказались эгоистами и индивидуалистами, а вовсе не альтруистами и коллективистами: поэтому вместо того, чтобы за одну советскую зарплату ударным трудом строить мировой коммунизм, народ предпочитал работать в ритме античного раба — с ленцой, стараясь сделать поменьше и похуже.

Блогер anonimouse1, однако, считает, что дело обстояло ровно наоборот – коммунисты видели в людях прежде всего их низменные потребности:

https://olegmakarenko.ru/2205793.html?thread=816451681#t816451681

Марксизм базируется на ненаучной модели психологии человека. Марксизм базируется на посылке, что главная потребность человека — набить себе брюхо и защитить интересы своего класса. Именно отсюда вся эта “капиталист готов на любые преступления”. Марксисты XIX века отвергали патриотизм, говоря, что патриотизм — изобретение правящих классов, чтобы заставить рабочий класс воевать. Когда марксистам XIX века их оппоненты задавали вопрос, мол, как же так, дворяне ведь служат нашей стране, они жизнями своими жертвуют, ведь не из шкурных же интересов. Марксисты говорили, что из шкурных, защищают мол, свои поместья. Хотя ни один здравомыслящий человек за своё поместье сына на войну не пошлёт.

Так вот, в психологии человека потребностей много. В том числе потребность быть полезным обществу. Эта потребность есть и у предпринимателя, и у рабочего. Кстати, чем умнее человек, тем эти высшие потребности у него сильнее развиты, а среди предпринимателей много умных людей. В общем, патриотов среди предпринимателей ровно столько же, сколько среди прочих людей. Если не больше. И далеко не каждый из них готов пойти на любое преступление за 300 процентов прибыли, как любят мечтать коммунисты. Хотя, справедливости ради, есть среди них и такие. Как и среди всех. Поэтому государство должно ограничивать нечистоплотную конкуренцию, иначе получится отрицательный отбор.

А вот коммунист за свои бредовые идеи готов действительно пойти на любые преступления. Что нам и продемонстрировали товарищи большевики с 1917 года и далее. Для них человек и не человек вовсе. Потому что марксизм не предполагает в человеке высших социальных потребностей. Только жрать и грызться с другими. А такую дрянь не жалко. Ни свою, ни чужую.

Проблема была во временном правительстве. Оно слишком много свободы дало тогдашним людям, и испытание этой свободой общество (а особенно его малообразованная часть — рабочие, а также примкнувшие к ним солдаты и матросы) не выдержало. Сначала Ленин, Троцкий разжигали ненависть своими выступлениями, а потом повели вооруженный плебс захватывать власть.

А что в итоге? Кто получил власть в стране? Рабочие? Крестьяне? Нет. Если при царе любой мог купить себе револьвер едва ли не в хозмаге, то при большевиках оружие классу-гегемону было не положено.

3. Блогер cashbonus пишет про психологию советского человека:

https://olegmakarenko.ru/2198752.html?thread=814931168#t814931168

Я считаю, что модель жизни в СССР подходила людям с определённым складом характера и не давала ни свободы, ни возможностей тем, кто хотел жить иначе. В целом, на мой взгляд, жизнь в СССР можно сравнить с ребёнком, который живёт под опекой родителей. У ребёнка нет особых прав и возможностей, но при этом он избавлен от многих забот. Жизнь сейчас можно сравнить с жизнь взрослого, когда всё стало можно, но и появилось некоторое количество обязанностей.