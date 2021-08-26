Модно, очень трендово плюс быстро: лучшие прически от звезд Instagram (сделать можно за 5 минут)

Скоро уже закончится лето и наступит осень. Сейчас самое время немного освежить свою прическу на новый сезон, чтобы выглядеть привлекательно и эффектно. Вот некоторые самые легкие способы укладки волос от звезд “Инстаграма”, которые можно воплотить в жизнь буквально за 5 минут.

Низкий пучок

Нет более простой, удобной и эффектной прически, чем низкий пучок.

Можно сделать его более свободным, с боковым пробором или же оставить несколько прядей по бокам лица. В итоге получится самый настоящий хит.

Повседневный высокий пучок

Это отличная и достаточно простая прическа, которая отлично подойдет каждой модной и стильной девушке.

Гладко собранные и высоко поднятые волосы на затылке помогут стилизовать силуэт и сделать вас визуально намного стройнее. Стоит носить такую прическу вместе с массивными серьгами, чтобы сделать образ более стильным.

Пучок с резинкой для волос

Если хочется сделать свою прическу визуально еще более привлекательной, стоит добавить объемную резинку для волос.

Это поможет украсить пучок, независимо от того, высокий он или низкий. В итоге можно получить просто роскошный и шикарный образ.

Два пучка

Если хочется придать своему образу более молодой, яркий и дерзкий вид, стоит сделать два пучка.

Прическа в стиле 90-х годов является модной тенденцией в 2021 году. Она стала самым настоящим хитом у многих знаменитостей.

Высокий гладкий конский хвост

Ни одна прическа по красоте не сравнится с гладким отполированным конским хвостом, который обладает визуальным омолаживающим эффектом.

Такая прическа идеально подходит для создания как простого повседневного, так и элегантного образа. Она станет отличным вариантом для офисного стиля или вечернего выхода.

Хвостик с пробором сбоку

Стоит сделать красивый высокий хвостик, завязав его достаточно высоко на макушке. Чтобы сделать прическу, нужно оставить прядь волос в области челки.

Затем эту прядь красиво собрать, уложить на бок и заколоть заколками на голове. В итоге получится элегантный и красивый вариант, который поможет подчеркнуть деловой образ.

Хвост с банданой

Это отличная идея для модных девушек. Для этого нужно просто завязать красивый хвост, а затем дополнить его стильной банданой или шарфиком.

Можно обмотать хвост шарфиком или же привязать его к резинке для волос.

Коса

Если хочется несколько разнообразить свою прическу конский хвост, то можно превратить его в косу. Это поможет получить красивый, элегантный и очень эффектный образ.

Прическу можно сделать достаточно легко самостоятельно буквально за считанные минуты. Коса просто отлично подойдет для создания простого повседневного или же делового образа.

Мягкие волны

Если вы хотите красиво уложить распущенные волосы, то стоит завить красивые локоны. Такая укладка поможет придать волосам дополнительную динамику и сделать их визуально более красивыми и живыми.

Для этого потребуется только лишь утюжок или щипцы. Прическа будет готова практически за 5 минут. Если хочется сделать образ более строгим, но романтичным, можно по бокам заколоть локоны заколками.