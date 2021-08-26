 

Эксперт объяснил, почему РФ не должна вмешиваться во внутренние дела Афганистана

26.08.2021, 21:39, Новости дня
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«Ситуация в Афганистане не стала более безопасной с приходом талибов – теракты в Кабуле это подтверждают. Страна остается источником террористической угрозы, потому что «Талибан» не может контролировать всю территорию республики», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло. Ранее в столице Афганистана произошло несколько крупных терактов.

«У запрещенного в РФ «Талибана» нет ни специалистов, ни такого количества сил, чтобы установить безопасность в Афганистане. В некоторых провинциях присутствие талибов выглядит чисто номинальным. В ближайший год они будут заниматься установлением внутреннего контроля и не будут следить за внешним периметром. Таким образом, в соседние с Россией государства может попасть множество террористов как напрямую, так и под видом беженцев», – отметил профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло.

По его словам, в этой связи РФ надо активизировать взаимодействие с Таджикистаном, Узбекистаном и другими приграничными с Афганистаном государствами. В частности, речь может идти о проведении совместных с региональными силами безопасности этих стран оперативно-розыскных мероприятий.

Профессор напомнил, что Путин обозначил важность недопущения инфильтрации из Афганистана радикального исламизма в Россию под видом беженцев, тем самым выразив мнение абсолютного большинства россиян. «Проблема может состоять и в том, что бегущие от «Талибана» – не обязательно мирные граждане. Они могут быть боевиками различных группировок. Как только они переведут дух в соседних с нами странах, они тут же начнут реплицировать привычные для них экстремистские структуры, предназначенные для диверсионной борьбы», – полагает политолог.

При этом он указал, что еще одним базовым условием гарантий безопасности является неучастие нашей страны в афганском конфликте. «На съезде «Единой России» Владимир Путин прямо заявил, что Москва не собирается вмешиваться во внутренние дела Афганистана, и тем более – втягивать Вооруженные силы РФ в конфликт «всех против всех». Нам не нужно ни прямое, ни косвенное участие в делах Афганистана. Также об этом неоднократно говорили в МИД и Минобороны РФ», – подчеркнул Манойло.

В четверг в результате теракта в международном аэропорте Кабула погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе – дети. Смертники произвели два взрыва в переполненном людьми месте. The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщала о смерти четырех американских морпехов. Ответственность за взрывы никто не взял, но Reuters со ссылкой на американские источники информирует о причастности к произошедшему афганского подразделения ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) которое является врагом как Запада, так и «Талибана».

Позже стало известно о еще нескольких взрывах. Количество жертв в результате взрывов в аэропорту афганской столицы возросло до 15 человек.

Между тем Москве удалось быстро и профессионально эвакуировать россиян из Афганистана. В частности, утром в четверг в подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились самолеты Ил-62 и Ил-76 Минобороны РФ с теми, кто пожелал покинуть республику. 

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, кто провоцирует Россию на повторение советских ошибок в Афганистане. 



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