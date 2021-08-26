 

Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 60 человек

26.08.2021, 21:39, Новости дня
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В результате взрывов около аэропорта Кабула погибли 60 человек, сообщили СМИ со ссылкой на местный Минздрав.

Более 60 афганцев погибли и 150 пострадали в результате взрывов у аэропорта в Кабуле, передает РИА «Новости».

По словам очевидцев, взрывное устройство активировал террорист-смертник.

Число жертв среди американских военных в результате взрыва у аэропорта в Кабуле достигло 12 человек, передает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press. Уточняется, что при взрыве погибли 11 морпехов и военный врач.

Позже СМИ сообщили, что около аэропорта прогремели еще два взрыва.

Пентагон подтвердил гибель четверых военнослужащих США в результате взрывов в Кабуле.

Ранее сообщалось, что количество жертв в результате взрывов в аэропорту афганской столицы возросло до 15 человек.

В Пентагоне подтверждали взрыв у ворот аэропорта Кабула. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что российских граждан, по данным посольства, на момент трагедии в аэропорту Кабула не было.



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