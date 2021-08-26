 

Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в Афганистане

26.08.2021, 21:38, Новости дня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян по телефону обсудили обстановку в Афганистане, и отметили необходимость мирного диалога между политическими силами республики.

«Особое внимание уделено текущей ситуации в Афганистане. Подчеркнуто, что Москва и Тегеран придерживаются близких подходов, выступают за мирный диалог афганских политсил и формирование инклюзивного правительства Афганистана», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Ранее в Кабуле прогремел третий взрыв. До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что российских граждан, по данным посольства, на момент трагедии в аэропорту Кабула не было.

Руководство США возложило на ИГ(запрещено в России) ответственность за взрыв в Кабуле. До этого глава ЕС заявил об опасности возрождения терроризма в Афганистане после взрыва у ворот аэропорта Кабула.

Напомним, США закрыли КПП аэропорта в Кабуле. Глава правительства Бельгии Александр Де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта Кабула операция ВВС по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Бельгия прервала эвакуацию из Афганистана. Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.

После победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за хаос в аэропорту.



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