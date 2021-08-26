В РФ испытывают малошумный самолет

В Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) сообщили т том, что сейчас проводятся испытания отечественного малошумного самолета. Предложенная российскими инженерами конструкция считается весьма перспективной.

По словам экспертов, самолеты такого типа успешно можно будет использовать на ближнемагистральных маршрутах, то есть для полетов на небольшие расстояния.

Низкий уровень шума от моторов позволит сажать самолеты в небольших аэропортах, расположенных в городской черте. Уменьшение сопротивления воздуха и шума достигается, в основном, за счет уникальной стреловидной формы крыльев, а также удачному расположению двигателей. Больше информации представители ЦАГИ обещают предоставить после завершения цикла испытаний.