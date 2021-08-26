 

На северо-западе РФ обнаружили руины крепости IX века

26.08.2021, 21:22, Новости дня
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Как сообщают представители Санкт-Петербургского института материальной культуры, недавно во время раскопок на территории Рюрикового городища, расположенного в северо-западной части страны, обнаружены руины крепости IX века.

По словам ученых, работы на данном участке ведутся уже давно – примерно четыре с половиной десятилетия. За это время удалось извлечь из земли множество бесценных артефактов. Странно то, что до сих пор никто не натыкался на такой большой объект, как руины крепости, построенной, судя по всему, около 1200 лет назад.

Это период князя Рюрика, уточняют ученые. Несмотря на столь значительный возраст, фрагменты древесины, из которой была сооружена средневековая крепость, сохранились очень хорошо. Это говорит об очень высоком качестве использованных бревен.



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