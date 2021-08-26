 

Японские инженеры создают лунный модуль с повышенной грузоподъемностью

26.08.2021, 21:22, Новости дня
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В рамках японского стартапа ispace создают уникальный лунный модуль. Как сообщают разработчики, данный аппарат должен обладать повышенной грузоподъемностью.

Представить новый модуль должны до 2024 года. После этого его доставят на Луну вместе с 500 кг инструментов и оборудования, которое будет перевозиться по поверхности естественного спутника Земли и сохраняться на борту модуля во время лунной ночи, когда температура достигает очень низких отметок.

Также японские специалисты сообщили, что 2023 году планируют отправить на Луну еще один модуль, который станет предшественником тяжелого Series 2. Отсюда и его название – Series 1. Он отправит на Луну несколько маленьких автоматических станций.



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