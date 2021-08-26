 

“Лучше, чем в некоторых европейских странах”. Зеленский заявил, что правоохранительная система Украины очищается

26.08.2021, 21:20, Новости дня
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“Я считаю, и вижу, что сейчас в правоохранительной системе идет реальный момент очищения. Считаю, что мы очень близки к результату, считаю, что у нас уже результат лучше, чем в некоторых европейских странах”, – заявил Зеленский. 

Об этом он рассказал в контексте беседы об инвестиционной привлекательности Украины. 

“Относительно инвестиций – мы очень привлекательны. Действительно, из-за разной антирекламы Украины и в этом заинтересовано много стран, много иностранного разного бизнеса […] на некоторое время упала”, – добавил Зеленский. 

По его словам, для повышения инвестиционной привлекательности Украины в стране нужно проводить больше международных саммитов, таких, как например, Крымская платформа. 

“Так заработать, как в Украине, западный бизнес где-то там уже не сможет.  Там люди расслаблены, а наши – воины, хотят создать что-то мощное”, – добавил президент. 

Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2020 года озвучил идею о персональном опекуне со стороны государства для крупных инвесторов, Investment Nanny.

Президент объяснил, что “если инвестор принесет в Украину $100 млн и более, то он получит личного менеджера, который знает пять языков и будет работать с клиентом круглосуточно”. “Этот менеджер будет решать все проблемы инвестора в любое время. У них будут государственные гарантии. А тех, кто инвестирует в следующие два года в приватизацию в Украине $10 млн и более, мы освобождаем от налога на прибыль”, – сказал глава государства.

В рамках проекта к маю 2021 года правительственный офис UkraineInvest получил заявки на $1 млрд инвестиций. 

Контекст:

Зеленский стал президентом в 2019 году. С тех пор руководство правоохранительных органов поменялось. Последние кадровые ротации коснулись Министерства внутренних дел – Арсен Аваков, возглавлявший МВД Украины с февраля 2014 года, в июле 2021 года ушел в отставку. Его пост занял председатель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от “Слуги народа” Денис Монастырский.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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