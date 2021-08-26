Вопрос эвакуации украинцев из Афганистана Зеленский обсудил с эмиром Катара

“Стороны обсудили возможность налаживания действенного сотрудничества с целью эвакуации граждан Украины и других государств с территории Афганистана”, – говорится в сообщении пресс-службы президента.

Также Зеленский и Аль Тани обсуждали инвестирование Катара в экономику Украины, “в частности открытие совместных предприятий в аграрной и промышленной сферах и наращивание военно-технического сотрудничества”.

Президент Украины назвал Катар одним из главных партнеров государства в регионе Персидского залива и “предложил активизировать сотрудничество для достижения конкретных результатов”.

Аль Тани также принял приглашение Зеленского посетить Украину с официальным визитом, отмечает пресс-служба президента.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По данным НАТО, во время эвакуации из Афганистана в кабульском аэропорту и его окрестностях за последнюю неделю погибло по меньшей мере 20 человек.

Украина совершила три эвакуационных рейса из Афганистана: первый – в ночь на 16 августа, второй – в ночь на 22 августа, третий – днем 23 августа. Первыми двумя эвакуировали более 160 человек, 36 из них – украинцы, во время последнего – еще 98, в том числе 41 украинца.

25 августа в МИД сообщали, что в Афганистане остаются около 90 граждан Украины.

26 августа в аэропорту Кабула прогремел взрыв, сообщается о погибших и раненых. О пострадавших украинцах информации нет.

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