 

Почему солнечные лучи усиливают романтическое влечение – исследование

26.08.2021, 21:18, Разное
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Солнечный свет оказывает огромный эффект на нашу физиологию. В том числе, известно о его влиянии на поведение и гормональное регулирование сексуальности. Однако механизмы такого действия оставались неизвестны.

В новом исследовании ученые продемонстрировали, чем обусловлено влияние средневолнового ультрафиолетового излучения (ультрафиолета-В, УФ-В) на мышей и людей. Это один из видов излучения, присутствующих в солнечном свете.

Эксперименты на мышах

На ранних этапах исследования ученые проверили, как действует УФ-В на поведение мышей. Эффект был выразительным: под действием света у самок увеличивалось выделение половых гормонов, яичники увеличивались, период спаривания продлевался. Самки и самцы проявляли повышенный интерес друг к другу.

Чтобы уточнить, как УФ-В влияет на поведение животных, ученые вывели генетически измененных мышей. У них отсутствовал ген, который отвечает за реакцию кожи на такое излучение. Без этого гена ультрафиолет не оказывал стимулирующего действия. Авторы исследования пришли к выводу, что действие ультрафиолета связано именно с его влиянием на кожу.

Эксперименты с участием людей

В финальной части исследования участвовали 32 человека. До и после эксперимента их попросили заполнить анкеты, вопросы которых касались романтических чувств и агрессии. После облучение УФ-В ученые обнаружили у участников усиление романтического настроения. В то же время, у мужчин несколько повысился уровень агрессивности.

Похожими результаты были, когда участников эксперимента попросили прятаться от солнца в течение двух дней, а затем загорать 25 минут. Анализы крови показали, что после загара у них увеличился уровень половых гормонов.

Ученые считают, что за описанные эффекты солнечного света отвечает физиологическая система, которая предотвращает в коже повреждения ДНК, связанные с ультрафиолетом.

Авторы исследования предполагают, что в будущем воздействие ультрафиолета-В можно будет применять в лечении людей с низким уровнем половых гормонов. Однако прежде необходимо провести крупные исследования.



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