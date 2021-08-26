 

Жириновского не зарегистрировали на онлайн-голосование

26.08.2021, 21:10, Разное
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский недавно зарегистрировался на портале mos.ru. Парламентарий решил принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), с помощью которого москвичи 17-19 сентября смогут избрать депутатов Государственной Думы РФ.

По данным радио “Эхо Москвы”, система отказалась регистрировать Жириновского и отправила его документы на дополнительную проверку. Владимир Вольфович возмущен подобной ситуацией. Он прокомментировал эту историю на странице ЛДПР в ВК.

“Сегодня узнал, что мои данные на какой-то проверке до сих пор. Почему меня не пускают быть электронным избирателем? Меня проверяют! Черт знает что! Я участвовал в выборах задолго до появления электронного голосования”, – заявил Жириновский.

Эмоции депутата, конечно, можно понять, но эта история очень показательна. Во-первых, москвичи в очередной раз могут убедиться в надежности и безопасности системы ДЭГ, которая отсылает заявки на голосование на проверку в ЦИК. Во-вторых, для электронной системы все избиратели равны, независимо от их социального статуса.

Можно предположить, что Жириновский, как и другие оппозиционные кандидаты, высоко оценивает эффективность ДЭГ, ведь к онлайн-выборам можно привлечь своих сторонников и не переживать, что чей-то голос потеряется. Эксперты считают систему дистанционного голосования понятной и прозрачной.



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