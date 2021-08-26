Кухонные лайфхаки: что нужно сделать, чтобы вода не убежала при варке макарон

Когда вы спешите или же просто не хотите готовить, макароны являются одним из самых популярных блюд. Можно подавать их вместе с любимым соусом, оливковым маслом и небольшим количеством сыра или же добавить в салат.

Большим плюсом является то, что варка макарон не требует много времени и сил. Однако если не уделять достаточно внимания приготовлению этого продукта, то это может привести к тому, что кипящая вода просто перельется через край кастрюли. Вот некоторые полезные лайфхаки, которые помогут в приготовлении пасты.

Оставить ложку на краю кастрюли

Это достаточно интересный и полезный лайфхак. Однако нужно учитывать то, что ложка обязательно должна быть деревянной. Это связано с тем, что дерево является изоляционным материалом, который плохо проводит тепло. Когда ложка кладется на кастрюлю, то она не достигает слишком высокой температуры и остается холодной.

Каждый раз, когда пузырьки воды достигают ложки, они лопаются и снова опускаются вниз. В итоге вода не выкипает.

Когда уровень воды поднимается, что часто бывает при приготовлении крахмалистых продуктов, то она становится гуще. Когда пузырьки соприкасаются с чем-то холодным, то молекулы разрывают свои цепи.

Пока ложка будет оставаться холодной, вода не сможет выкипеть. Однако когда древесина станет настолько влажной, что больше не сможет оставаться холодной, то уровень воды продолжит расти, пока она не выльется через край кастрюли.

Приготовление на сковороде

Возможно, для многих может показаться достаточно странным использовать вместе кастрюли при приготовлении пасты сковороду. Однако если выбрать такую посуду, то макароны можно будет приготовить намного быстрее.

В сковороде вода закипит гораздо раньше, отчасти по причине того, что емкость небольшая и тепло быстрее распределяется по ее поверхности.

Замочить макароны

Если хочется приготовить пасту как можно быстрее, стоит замочить ее примерно на 1,5 часа. В таком случае варить макароны долго не придется. Используя такую технику, можно приготовить их буквально за пару минут.

Также можно сварить пасту аль денте, то есть немного не доварить макароны. Крахмал, содержащийся в этом продукте, будет постепенно высвобождаться и перевариваться медленнее, что имеет несколько дополнительных преимуществ. В результате этого снижается гликемический индекс, энергия сохраняется намного дольше и длительное время остается чувство сытости.

Как можно использовать воду, оставшуюся при варке пасты?

Обычно при приготовлении воду, которая осталась, мы выливаем в раковину. Однако это достаточно хороший продукт, который не стоит переводить зря. Есть достаточно полезные уловки итальянских поваров, о которых следует знать.

Стоит оставить воду после процеживания пасты. Эту воду можно добавить в соус, который вы готовите. Это отличная основа для болоньезе, песто и карбонары.

Если добавить в соус немного воды, оставшейся после приготовления пасты, то можно получить более шелковистую и однородную текстуру. Однако при добавлении жидкость стоит помнить о соблюдении меры.

Все зависит от типа приготавливаемого соуса. При варке макарон в воду попадает крахмал, который поможет сделать соус более густым.

Советы по варке макарон

Соотношение воды к пасте должно составлять не менее, чем 6:1. Воду нужно довести до кипения, добавить примерно 10 г соли на 1 л воды и опустить в нее макароны. Варить пасту стоит при слабом кипении без крышки, все время помешивая.

Время приготовления зависит от множества факторов, в частности таких как размер макарон, степень их просушки, состав. Именно поэтому готовность пасты нужно определять, просто пробуя ее.

Готовые макароны стоит откинуть на дуршлаг и дать стечь воде. Чтобы они не слипались, заправить соусом или маслом. Не стоит промывать макароны, так как это приведет к потере питательных веществ.

Чтобы паста не слипалась, стоит предварительно обжарить ее на сковороде и только после этого добавлять в кипящую воду.

Можно готовить макароны несливным способом для запеканок. Для этого нужно взять смесь воды с молоком в пропорции 2:1 и варить пасту до тех пор, пока вся жидкость полностью не впитается.

Начинать пробовать макароны нужно за пару минут до предполагаемой готовности. Стоит помнить о том, что после слива воды паста продолжает готовиться, поэтому нужно как можно быстрее заправить ее соусом и подавать к столу.

Для приготовления холодных блюд из макарон, например, таких как салаты, нужно слить воду за несколько минут до готовности, полить небольшим количеством масла и хорошо перемешать.