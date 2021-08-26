Шесть взрывов произошли на складе воинской части в Казахстане

На складе рядом с воинской частью в Жамбылской области Казахстана было зафиксировано шесть взрывов, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

«На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Всего произошло шесть взрывов», – приводит сообщение ТАСС.

Сообщается, что на складе продолжается ликвидация пожара.

«Задействованы пожарные команды и пожарная гусеничная спецтехника из воинской части, а также пожарные расчеты департамента по ЧС Жамбылской области. В целях безопасности населения начата эвакуация жителей близлежащих домов», – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, число пострадавших в результате взрыва увеличилось до 60, из них 11 военных, сообщила пресс-служба администрации региона.

Ранее пожар и последующий взрыв неустановленных предметов произошел возле склада воинской части в Жамбылской области Казахстана. Причины возгорания устанавливаются. К месту происшествия направлена комиссия министерства обороны.